Спаррингами Черноморец не обделен

Команда Романа Григорчука продолжает подготовку к новому сезону, который стартует 29 июля. Преодолев треть дистанции летнего межсезонья, "Черноморец" успел провести несколько спаррингов. В разгар этой недели "моряки" встретились с местной любительской командой "Південна Пальміра" Нацгвардии Украины, занимающей второе место в первенстве Одессы и Одесской области. Коллектив, цвета которого защищают исключительно военные, возглавляет бывший игрок луганской "Зари", "Черноморца" и симферопольской "Таврии" Илья Галюза.

В поединке, завершившемся победой старших по рангу со счетом 3:1, первыми забили нацгвардейцы. Точным ударом с 11-метрового отличился Николай Ляшенко, гол которого стал единственным в первом тайме. После перерыва тренерский штаб "Черноморца" провел серию замен, получив возможность проверить в деле новичков – как полноправных, так и потенциальных. Сначала счет сравнял Орест Кузык, а затем еще двумя результативными ударами отличились Богдан Бойчук и Александр Пшеничнюк. Первый из них, как известно, пришел из харьковского "Металлиста", а второй из резервного "Черноморца" (U-19).

Следующий контрольный матч одесская команда планирует сыграть в субботу, 8 июля, на домашней арене –стадионе "Черноморец". В этот день ее соперником будет новичок Премьер-лиги – черкасский ЛНЗ. По иронии судьбы именно с черкащанами "моряки" встретятся в стартовом туре нового чемпионата.