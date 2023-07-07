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Спаррингами Черноморец не обделен

Премьер-лига
(1 голосов)

Завтра моряки сыграют с командой семенного завода

Спаррингами Черноморец не обделен

фото - Олександр Приходько

В'ячеслав Кульчицький Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Романа Григорчука продолжает подготовку к новому сезону, который стартует 29 июля. Преодолев треть дистанции летнего межсезонья, "Черноморец" успел провести несколько спаррингов. В разгар этой недели "моряки" встретились с местной любительской командой "Південна Пальміра" Нацгвардии Украины, занимающей второе место в первенстве Одессы и Одесской области. Коллектив, цвета которого защищают исключительно военные, возглавляет бывший игрок луганской "Зари", "Черноморца" и симферопольской "Таврии" Илья Галюза.

В поединке, завершившемся победой старших по рангу со счетом 3:1, первыми забили нацгвардейцы. Точным ударом с 11-метрового отличился Николай Ляшенко, гол которого стал единственным в первом тайме. После перерыва тренерский штаб "Черноморца" провел серию замен, получив возможность проверить в деле новичков – как полноправных, так и потенциальных. Сначала счет сравнял Орест Кузык, а затем еще двумя результативными ударами отличились Богдан Бойчук и Александр Пшеничнюк. Первый из них, как известно, пришел из харьковского "Металлиста", а второй из резервного "Черноморца" (U-19).

Следующий контрольный матч одесская команда планирует сыграть в субботу, 8 июля, на домашней арене –стадионе "Черноморец". В этот день ее соперником будет новичок Премьер-лиги – черкасский ЛНЗ. По иронии судьбы именно с черкащанами "моряки" встретятся в стартовом туре нового чемпионата.

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
07.07.2023 в 22:57
надо выигрывать у всех и ЛНЗ в первую очередь
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