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Летние сборы: Александрия в Полтаве обыграла Ворсклу

Премьер-лига
(1 голосов)

Гости забили дважды против одного гола у хозяев

Летние сборы: Александрия в Полтаве обыграла Ворсклу

fco.com.ua

Новина українською

В пятницу, 7 июля, в Полтаве в рамках летних сборов прошел спарринг, в котором "Ворскла" принимала "Александрию".

Победу со счетом 2:1 одержали гости.

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Первый гол за гостей забил Кирилл Ковалец, второй - Максим Третьяков, которого пресса сватает в "Днепр-1".

В понедельник "Александрия" сыграет с "Горняком-Спорт".

"Ворскла" – "Александрия" 1:2

Голы "Александрии": Ковалец, Третьяков

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Александрия
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