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Летние сборы: Александрия в Полтаве обыграла Ворсклу
Гости забили дважды против одного гола у хозяев
fco.com.ua
В пятницу, 7 июля, в Полтаве в рамках летних сборов прошел спарринг, в котором "Ворскла" принимала "Александрию".
Победу со счетом 2:1 одержали гости.
Первый гол за гостей забил Кирилл Ковалец, второй - Максим Третьяков, которого пресса сватает в "Днепр-1".
В понедельник "Александрия" сыграет с "Горняком-Спорт".
"Ворскла" – "Александрия" 1:2
Голы "Александрии": Ковалец, Третьяков
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