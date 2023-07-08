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Президент ЛНЗ: Не мы вышли в УПЛ, а УПЛ опустилась до нашего уровня
Руководство клуба честно это признает
Фото: ЛНЗ Груп
Президент новичка Премьер-лиги ЛНЗ Андрей Полтавец поделился в интервью Tribuna.com путем команды в УПЛ и рассказал о планах клуба.
“ – Два года назад, когда ЛНЗ появился во Вторую лигу, в профессионалы, звучала задача для клуба выйти в УПЛ за три года. Клуб это смог за два года. Благодаря чему удалось перевыполнить эту цель?
– Мы не ожидали, что Украина будет в таких форс-мажорных обстоятельствах и что футбол в стране опустится на уровень ниже. Условно не мы вышли в Премьер-лигу, а Премьер-лига опустилась до нашего уровня. Стало меньше легионеров, меньшие бюджеты у клубов — все это облегчило задачу выхода в УПЛ с возможностями и ресурсами, которые у нас есть.
То есть это не только мы вышли в УПЛ. Мы двигались туда, но уровень Премьер-лиги двигался к нам вниз. Думаю, 5-7 лет назад нам и пяти лет могло не хватить, чтобы выйти в Премьер-лигу.
– То есть у клуба изначально была и есть определенная четкая стратегия, которой он придерживается, да?
– Да, есть видение, что мы хотим на финише. Есть понимание, сколько это займет время и средства, какова философия и идея существования клуба. Это самоокупаемость, правильный бизнес с европейским подходом. И мы понимаем, что это история не одного-двух лет, а минимум пяти-семи, после чего можно чего-то ожидать.
Понимаем, что мы по-серьезному зашли сюда. Понимаем, что нам нужна академия, база, новый современный стадион, еврокубки, воспитание и продажа молодежи. Только тогда мы сможем быть самоокупаемыми.
Но мы сознательно идем на это и к этому готовы. То есть цель – прозрачный, публичный европейский клуб со своей академией, болельщиками, стадионом и имиджем мощной силы, умеющей зарабатывать деньги на футболе.
Если бы мы не видели на финише этого проекта какие-то дивиденды, а просто расход средств, то мы бы вот так и играли на уровне любителей, тратя 2-3 млн грн в год. И нам этого было достаточно”, - сказал Полтавец.
ЛНЗ дебютирует в УПЛ домашним матчем против "Черноморца". Базовая дата первого тура нового сезона чемпионата Украины – 29 июля.
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