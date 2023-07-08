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Президент ЛНЗ: Не мы вышли в УПЛ, а УПЛ опустилась до нашего уровня

Премьер-лига
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(3 голосов)

Руководство клуба честно это признает

Президент ЛНЗ: Не мы вышли в УПЛ, а УПЛ опустилась до нашего уровня

Фото: ЛНЗ Груп

Новина українською

Президент новичка Премьер-лиги ЛНЗ Андрей Полтавец поделился в интервью Tribuna.com путем команды в УПЛ и рассказал о планах клуба.

– Два года назад, когда ЛНЗ появился во Вторую лигу, в профессионалы, звучала задача для клуба выйти в УПЛ за три года. Клуб это смог за два года. Благодаря чему удалось перевыполнить эту цель?

– Мы не ожидали, что Украина будет в таких форс-мажорных обстоятельствах и что футбол в стране опустится на уровень ниже. Условно не мы вышли в Премьер-лигу, а Премьер-лига опустилась до нашего уровня. Стало меньше легионеров, меньшие бюджеты у клубов — все это облегчило задачу выхода в УПЛ с возможностями и ресурсами, которые у нас есть.

То есть это не только мы вышли в УПЛ. Мы двигались туда, но уровень Премьер-лиги двигался к нам вниз. Думаю, 5-7 лет назад нам и пяти лет могло не хватить, чтобы выйти в Премьер-лигу.

– То есть у клуба изначально была и есть определенная четкая стратегия, которой он придерживается, да?

– Да, есть видение, что мы хотим на финише. Есть понимание, сколько это займет время и средства, какова философия и идея существования клуба. Это самоокупаемость, правильный бизнес с европейским подходом. И мы понимаем, что это история не одного-двух лет, а минимум пяти-семи, после чего можно чего-то ожидать.

Понимаем, что мы по-серьезному зашли сюда. Понимаем, что нам нужна академия, база, новый современный стадион, еврокубки, воспитание и продажа молодежи. Только тогда мы сможем быть самоокупаемыми.

Но мы сознательно идем на это и к этому готовы. То есть цель – прозрачный, публичный европейский клуб со своей академией, болельщиками, стадионом и имиджем мощной силы, умеющей зарабатывать деньги на футболе.

Если бы мы не видели на финише этого проекта какие-то дивиденды, а просто расход средств, то мы бы вот так и играли на уровне любителей, тратя 2-3 млн грн в год. И нам этого было достаточно”, - сказал Полтавец.

ЛНЗ дебютирует в УПЛ домашним матчем против "Черноморца". Базовая дата первого тура нового сезона чемпионата Украины – 29 июля.

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В статье: ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
Tribuna.com

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Комментарии (3)
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Виктор 2209 (Мехико)
08.07.2023 в 13:04
Хоть кто-то реально оценивает уровень футбола на сегодняшний день
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0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
08.07.2023 в 12:07
Приємно бачити адекватну людину, що розуміє сьогоднішній рівень УПЛ.
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+2
0
Cherkasskiy (Черкаси)
08.07.2023 в 13:03
Згоден. Ще з 90х ходячи пацаном на стадіон я мріяв щоб черкаський клуб потрапив в еліту. А зараз розумієш що рівень УПЛ і поруч не.стояв з рівнем, наприклад, 2012 - 2013 років..
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