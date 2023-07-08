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Металлист 1925 - Верес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Соперники по УПЛ проведут между собой контрольный матч

Металлист 1925 - Верес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

UA-Футбол
Новина українською

В прошлом сезоне "Металлист 1925" и "Верес" до последних туров боролись за выживание в УПЛ. Харьковчане финишировали немного выше, а вот ровенчанам пришлось еще играть переходные матчи. Несмотря на то, что именно М1925 оказался выше в итоговой таблице, именно народный клуб выиграл обе игры сезона. Продолжится ли эта серия в контрольных матчах?

Товарищеский матч
8 июля. Начало в 15:00
"Металлист 1925" - "Верес"
Трансляция - Youtube ФК "Верес"

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В статье: Верес (Ровно) Металлист 1925 (Харьков) смотреть футбол онлайн
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