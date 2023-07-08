Зоря - Сталь Мелец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Заря" - одна из немногих команд УПЛ, позволивших себе короткий летний перерыв между официальными матчами провести за границей. Команда Ненада Лалатовича в своем втором контрольном матче этим летом встретится со "Сталью" (Мелец). В прошлом сезоне этот коллектив был середняком польской Экстраклясы. Напомним, что в первом спарринге межсезонья луганчане победили "Ресовию" 4:2.

Товарищеский матч

8 июля. Начало в 16:00

"Заря" - "Сталь" (Мелец)

Трансляция - Youtube-канал ФК "Заря"