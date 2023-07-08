Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зоря - Сталь Мелец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Вторая игра луганчан на сборах в Польше
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
"Заря" - одна из немногих команд УПЛ, позволивших себе короткий летний перерыв между официальными матчами провести за границей. Команда Ненада Лалатовича в своем втором контрольном матче этим летом встретится со "Сталью" (Мелец). В прошлом сезоне этот коллектив был середняком польской Экстраклясы. Напомним, что в первом спарринге межсезонья луганчане победили "Ресовию" 4:2.
Товарищеский матч
8 июля. Начало в 16:00
"Заря" - "Сталь" (Мелец)
Трансляция - Youtube-канал ФК "Заря"
Популярное сейчас
- Президент ЛНЗ: Не мы вышли в УПЛ, а УПЛ опустилась до нашего уровня
- На войне против Украины погиб 31-летний российский арбитр
- Сегодня Шахтер и Динамо сыграют спарринги
- "Чтобы я не видел этого тренера". Журналист рассказал, почему Ахметов уволил Йовичевича
- Главная звезда Ман Сити по выпивке построил бар в своем особняке за 8 миллионов долларов. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная жена героя украинской молодежки Георгия Судакова. ФОТО