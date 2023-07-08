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Зоря - Сталь Мелец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Вторая игра луганчан на сборах в Польше

Зоря - Сталь Мелец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

"Заря" - одна из немногих команд УПЛ, позволивших себе короткий летний перерыв между официальными матчами провести за границей. Команда Ненада Лалатовича в своем втором контрольном матче этим летом встретится со "Сталью" (Мелец). В прошлом сезоне этот коллектив был середняком польской Экстраклясы. Напомним, что в первом спарринге межсезонья луганчане победили "Ресовию" 4:2.

Товарищеский матч
8 июля. Начало в 16:00
"Заря" - "Сталь" (Мелец)
Трансляция - Youtube-канал ФК "Заря"

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В статье: Заря (Луганск) смотреть футбол онлайн
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