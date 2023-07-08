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Шахтер в спарринге с шестью голами сыграл вничью с АЗ

Премьер-лига
(3 голосов)

"Горняки" трижды отыгрывались

Шахтер в спарринге с шестью голами сыграл вничью с АЗ

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Патрик ван Леувен в дебютном для себя матче во главе "Шахтера" расписал ничью с четвертой командой Нидерландов, "АЗ".

Состав "горняков" был далек от оптимального: Трубин, Бондаренко, Судаков и несколько других игроков только на этой неделе завершили свои выступления на молодежном Евро-2023, также не играли все представители национальной сборной Украины. Поэтому ставка сегодня была сделана в основном на молодежь, некоторые еще даже не дебютировали за первую команду дончан на официальном уровне.

Следствием этих изменений стали грубые ошибки в обороне, что привело к быстрому пропущенному: на девятой минуте первый удар де Вита пришелся в перекладину, но после подбора и еще одного заброса во вратарскую со второй попытки ему удалось забить. Впрочем, преимущество хозяев на табло держалось недолго: Ракицкий выполнил фирменную передачу метров на сорок в чужую штрафную, голкипер алкмарцев ошибся на выходе, чем воспользовался Зубков. Почти сразу чемпион Украины мог выходить вперед, однако Келси в падении пробил в стойку.

Еще один размен голами произошел на старте второго тайма, теперь обе команды забивали после фланговых подач: у "АЗ" навес с углового переправил в сетку Бараси, а у "горняков" со штрафного Бондарь. Впрочем, на этом останавливаться оппоненты не собрались и вскоре забили еще по голу: сын легендарного ван Боммела, Рубен, дальним ударом благодаря рикошету забил за алкмарцев третий. У "Шахтера" в третий раз восстановил паритет Келси после хорошей вертикальной атаки и стеночки.

Команды подарили яркую ничью, хотя вопросы по игре остались. Однако другого и быть не могло: для "горняков" это только первый матч этим летом и начало подготовки к сезону. Следующая игра должна состояться с греческим "АЕК".

Товарищеский матч
"АЗ" - "Шахтер" 3:3
Голы: де Вит 9, Бараси 48, ван Боммел 65 – Зубков 17, Бондарь 50, Келси 77
"Шахтер" (старт): Твардовский, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Корниенко, Кастилло, Назарина, Глущенко, Зубков, Топалов, Келси.
"Шахтер" (запас): Пузанков, Фарина, Козик, Удод, Пушкарев, Цуканов, Янович, Демченко.

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В статье: Шахтер (Донецк) АЗ (Алкмаар)
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Комментарии (2)
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Cassid (Kiev)
08.07.2023 в 18:41
У Шахтера играло 3 игрока основы (+Рак)Для такого состава неплохо.Но интересно, когда игру Патрика начнут понимать те, кто сейчас отдыхают. А ведь именно им играть в основе. Степаненко и Матвиенко наверное на сборах поиграть еще успеют, а вот Судакову, Бондаренко, Крыськиву, Сикану, Кащуку и, возможно, Трубину изучать патриковский футбол придется уже по ходу УПЛ.
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vismut (Запорожье)
08.07.2023 в 17:41
Нормально. И опять Келси!
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