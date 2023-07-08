Шахтер в спарринге с шестью голами сыграл вничью с АЗ

Патрик ван Леувен в дебютном для себя матче во главе "Шахтера" расписал ничью с четвертой командой Нидерландов, "АЗ".

Состав "горняков" был далек от оптимального: Трубин, Бондаренко, Судаков и несколько других игроков только на этой неделе завершили свои выступления на молодежном Евро-2023, также не играли все представители национальной сборной Украины. Поэтому ставка сегодня была сделана в основном на молодежь, некоторые еще даже не дебютировали за первую команду дончан на официальном уровне.

Следствием этих изменений стали грубые ошибки в обороне, что привело к быстрому пропущенному: на девятой минуте первый удар де Вита пришелся в перекладину, но после подбора и еще одного заброса во вратарскую со второй попытки ему удалось забить. Впрочем, преимущество хозяев на табло держалось недолго: Ракицкий выполнил фирменную передачу метров на сорок в чужую штрафную, голкипер алкмарцев ошибся на выходе, чем воспользовался Зубков. Почти сразу чемпион Украины мог выходить вперед, однако Келси в падении пробил в стойку.

Еще один размен голами произошел на старте второго тайма, теперь обе команды забивали после фланговых подач: у "АЗ" навес с углового переправил в сетку Бараси, а у "горняков" со штрафного Бондарь. Впрочем, на этом останавливаться оппоненты не собрались и вскоре забили еще по голу: сын легендарного ван Боммела, Рубен, дальним ударом благодаря рикошету забил за алкмарцев третий. У "Шахтера" в третий раз восстановил паритет Келси после хорошей вертикальной атаки и стеночки.

Команды подарили яркую ничью, хотя вопросы по игре остались. Однако другого и быть не могло: для "горняков" это только первый матч этим летом и начало подготовки к сезону. Следующая игра должна состояться с греческим "АЕК".

Товарищеский матч

"АЗ" - "Шахтер" 3:3

Голы: де Вит 9, Бараси 48, ван Боммел 65 – Зубков 17, Бондарь 50, Келси 77

"Шахтер" (старт): Твардовский, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Корниенко, Кастилло, Назарина, Глущенко, Зубков, Топалов, Келси.

"Шахтер" (запас): Пузанков, Фарина, Козик, Удод, Пушкарев, Цуканов, Янович, Демченко.