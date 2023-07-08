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Оболонь объявили о продлении контрактов с 15-ю футболистами
Готовятся к следующему сезону в УПЛ
Фото: пресслужби ФК "Оболонь"
"Пивовары"
Клуб продолжает подготовку к новому сезону. В кампании 22/23 "привовары" завоевали путевку в УПЛ, где 29 июля начнут выступления игрой против "Колоса" из Ковалевки. Игра состоится на "Оболонь Арене".
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