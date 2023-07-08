Оболонь объявили о продлении контрактов с 15-ю футболистами

"Пивовары" объявили о переподписании контрактов с 15-ю футболистами. Список тех, кто возобновил соглашение с клубом: Назарий Федоровский, Артем Кичак, Александр Осман, Дмитрий Фатеев, Павел Лукьянчук, Даниил Карась, Егор Прокопенко, Сергей Косовский, Тарас Мороз, Виталий Груша, Руслан Черненко, Олег Слободян, Александр Чернов, Игорь Краснопир, Максим Ермоленко.

Клуб продолжает подготовку к новому сезону. В кампании 22/23 "привовары" завоевали путевку в УПЛ, где 29 июля начнут выступления игрой против "Колоса" из Ковалевки. Игра состоится на "Оболонь Арене".