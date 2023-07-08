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Победа с одним забитым мячом. Заря обыграла середняка польской Экстраклясы
Гол Попова решил исход матча
Фото: Youtube-канал ФК "Зоря"
Луганская "Заря" провела второй матч в рамках подготовки к новому сезону УПЛ. Подопечные Ненада Лалатовича обыграли польскую команду из Мелеца "Сталь" со счетом 1:0. Единственный мяч в игре забил Попов Кирилл на 49 минуте, который вышел во втором тайме.
Предыдущий спарринговый матч команда провела с "Ресовией", которую победила со счетом 4:2. Для нового коуча это вторая победа во главе "Зари". Следующий матч луганчане проведут 11 июля. Команда сыграет против МФК "Земплин" из города Михайловцы.
Товарищеский матч
"Заря" (Луганск, Украина) - "Сталь" (Малец, Польша) 1:0
Голы: Попов 49.
"Заря" (старт): Александр Сапутин, Роман Вантух, Игорь Снурницын, Богдан Токарь, Кирилл Дрышлюк, Алексей Хахлев, Дмитрий Мишнев, Денис Нагнойный, Денис Антюх, Даниил Алефиренко, Назарий Русин.
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