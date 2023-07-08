  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Победа с одним забитым мячом. Заря обыграла середняка польской Экстраклясы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Победа с одним забитым мячом. Заря обыграла середняка польской Экстраклясы

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Гол Попова решил исход матча

Победа с одним забитым мячом. Заря обыграла середняка польской Экстраклясы

Фото: Youtube-канал ФК "Зоря"

Новина українською

Луганская "Заря" провела второй матч в рамках подготовки к новому сезону УПЛ. Подопечные Ненада Лалатовича обыграли польскую команду из Мелеца "Сталь" со счетом 1:0. Единственный мяч в игре забил Попов Кирилл на 49 минуте, который вышел во втором тайме.

Предыдущий спарринговый матч команда провела с "Ресовией", которую победила со счетом 4:2. Для нового коуча это вторая победа во главе "Зари". Следующий матч луганчане проведут 11 июля. Команда сыграет против МФК "Земплин" из города Михайловцы.

Товарищеский матч

"Заря" (Луганск, Украина) - "Сталь" (Малец, Польша) 1:0

Голы: Попов 49.

"Заря" (старт): Александр Сапутин, Роман Вантух, Игорь Снурницын, Богдан Токарь, Кирилл Дрышлюк, Алексей Хахлев, Дмитрий Мишнев, Денис Нагнойный, Денис Антюх, Даниил Алефиренко, Назарий Русин.

По теме
yellow-arrow
Динамо объявило состав на матч с Вольфсбергером
yellow-arrow
Битва УПЛ. Верес обыграл Металлист 1925 с минимальным счетом
yellow-arrow
Оболонь объявили о продлении контрактов с 15-ю футболистами
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) товарищеские матчи
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде