Битва УПЛ. Верес обыграл Металлист 1925 с минимальным счетом

Сегодня команды провели товарищеский матч, где "Верес" обыграл "Металлист 1925" со счетом 1:0. Мяч был забит на 11 минуте, отличился Балан. Народный клуб продолжает побеждать харьковчан. Напомним, что в двух встречах в чемпионате прошлого сезона между этими командами победил именно клуб из Ровно.

Товарищеский матч

"Металлист 1925" - "Верес" 0:1

Гол: Балан 11

"Металлист 1925": Мозиль, Безуглый, Курило, Ткачук Е., Рудавский, Габелок (к), Дмитренко, Вачиберадзе, Ткачук А., Ременюк, Островский Запасные: Сидоренко, Потимков И., Мартынюк, Абдуллаев, Кравченко, Сологуб, Юсов, Чирук

"Верес": Паст, Балан, Курко, Кучеренко, Шарай В., Близниченко, Кухарук, Кучеров, Синица, Марусич Запасные: Когут, Гогун, Хондак, Вовченко, Шевченко, Дахновский, Шух, Годя, Шарай С., Шестаков