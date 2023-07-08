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Битва УПЛ. Верес обыграл Металлист 1925 с минимальным счетом
Верес продолжает побеждать харьковчан
Фото: Youtube-канал ФК "Верес"
Сегодня команды провели товарищеский матч, где "Верес" обыграл "Металлист 1925" со счетом 1:0. Мяч был забит на 11 минуте, отличился Балан. Народный клуб продолжает побеждать харьковчан. Напомним, что в двух встречах в чемпионате прошлого сезона между этими командами победил именно клуб из Ровно.
Товарищеский матч
"Металлист 1925" - "Верес" 0:1
Гол: Балан 11
"Металлист 1925": Мозиль, Безуглый, Курило, Ткачук Е., Рудавский, Габелок (к), Дмитренко, Вачиберадзе, Ткачук А., Ременюк, Островский Запасные: Сидоренко, Потимков И., Мартынюк, Абдуллаев, Кравченко, Сологуб, Юсов, Чирук
"Верес": Паст, Балан, Курко, Кучеренко, Шарай В., Близниченко, Кухарук, Кучеров, Синица, Марусич Запасные: Когут, Гогун, Хондак, Вовченко, Шевченко, Дахновский, Шух, Годя, Шарай С., Шестаков
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