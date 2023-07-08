  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хакеры атаковали сайт Динамо после заявления о Фенербахче
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хакеры атаковали сайт Динамо после заявления о Фенербахче

Премьер-лига
Обновлено
(4 голосов)

Ответ от турков

Хакеры атаковали сайт Динамо после заявления о Фенербахче

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" Киев в своем телеграм-канале заявило о хакерской атаке на клубный сайт. Недавно клуб выпустил заявление против "Фенербахче", которое сыграет товарищеский поединок в России.

"Мы не боимся сказать на весь мир: вы помогаете убийцам продолжать кровавую жатву на украинской земле. Вы подыгрываете им и легитимизируете главное зло 21-го века.

Fenerbahçe Spor Kulübü – ни чести, ни стыда, ни совести! Позор вам!”, - говорилось в сообщении “Динамо”.

Динамо играет товарищеский матч с "Вольфсбергером". Следующий поединок киевский клуб сыграет против "Янг Бойз".

По теме
yellow-arrow
Динамо добыло вторую разгромную победу на австрийском сборе. Ярмоленко забил гол
yellow-arrow
Новичок лиги против более опытного соперника. Нулевая ничья между ЛНЗ и Черноморцем
yellow-arrow
Ничья в Вене. Полесье обменялось голами с Рапидом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде