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Хакеры атаковали сайт Динамо после заявления о Фенербахче
Ответ от турков
fcdynamo.com
"Динамо" Киев в своем телеграм-канале заявило о хакерской атаке на клубный сайт. Недавно клуб выпустил заявление против "Фенербахче", которое сыграет товарищеский поединок в России.
"Мы не боимся сказать на весь мир: вы помогаете убийцам продолжать кровавую жатву на украинской земле. Вы подыгрываете им и легитимизируете главное зло 21-го века.
Fenerbahçe Spor Kulübü – ни чести, ни стыда, ни совести! Позор вам!”, - говорилось в сообщении “Динамо”.
Динамо играет товарищеский матч с "Вольфсбергером". Следующий поединок киевский клуб сыграет против "Янг Бойз".
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