Хакеры атаковали сайт Динамо после заявления о Фенербахче

"Динамо" Киев в своем телеграм-канале заявило о хакерской атаке на клубный сайт. Недавно клуб выпустил заявление против "Фенербахче", которое сыграет товарищеский поединок в России.

"Мы не боимся сказать на весь мир: вы помогаете убийцам продолжать кровавую жатву на украинской земле. Вы подыгрываете им и легитимизируете главное зло 21-го века.

Fenerbahçe Spor Kulübü – ни чести, ни стыда, ни совести! Позор вам!”, - говорилось в сообщении “Динамо”.