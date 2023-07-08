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Ничья в Вене. Полесье обменялось голами с Рапидом

Премьер-лига
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Зелено-желтые продолжают подготовку к сезону

Ничья в Вене. Полесье обменялось голами с Рапидом

Фото: Телеграм-канал ФК "Полісся" Житомир

Новина українською

"Полесье" провело третью встречу в рамках подготовки к новому сезону. На этот раз их соперником был австрийский "Рапид" с которым украинская команда сыграла 1:1. Первым открыл счет венский клуб на 45 минуте. Забил Бургшталлер.

В конце матча житомирскому клубу удалось забить и сравнять счет. Отличился Гитченко на 79 минуте.

Прошлый матч "Полесье" также сыграло вничью с румынским "Оцелулом" 2:2. Следующая встреча пройдет 12.07 с австрийским клубом "Гартберг".

Товарищеский матч

"Полесье" (Украина, Житомир) - "Рапид" (Австрия, Вена) 1:1

Голы: Гитченко 79 — Бургшталлер 45

"Полесье": 12 Бойко, 27 ИНП, 30 Шабанов, 44 Чоботенко, 18 Кравченко, 77 Кушниренко, 8 Огиря, 10 Янаков, 22 Грицук, 59 Козак, 28 Будковский. Запасные: Поспелов, Кудрик, Яшков, Морговский, Шаповал, Гитченко, Морозко, Петрук, Крушинский, Шастал, Мустафаев, Микитюк, ИНП.

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В статье: Рапид (Вена) товарищеские матчи Полесье (Житомир)
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