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Динамо добыло вторую разгромную победу на австрийском сборе. Ярмоленко забил гол
В этот раз был повержен Вольфсбергер
Фото - ФК Динамо / Автор невідомий
"Динамо" провело свой второй контрольный матч на австрийском сборе. Как и против бухарестского "Динамо", спарринг не транслировался.
Хотя пресс-служба "Динамо" предоставила видео голов. А голов было много – киевляне забили восемь раз. Надо отметить точные удары Леднева и Бенито, которых нельзя считать бесспорными игроками основы. Возможно, такая активность на сборах изменит их статус?
Дублем отличился Владислав Кабаев. Еще один примечательный момент – наличие в списке доступных игроков Андрея Ярмоленко. Он не просто вышел на поле со скамейки для запасных, но и забил гол в конце игры. Пусть пока в контрольном матче, но все же. Событие важное.
Следующий спарринг "Динамо" сыграет против "Янг Бойз".
Контрольный матч. 08.07.2023
"Динамо" (Украина) – "Вольфсбергер" (Австрия) 8:0
Голы: Леднев 6, Кабаев 26, Шепелев 47, Кабаев 58, Бенито 68, Ярмоленко 87, Буяльский 89, Бенито 90
"Динамо" (стартовый состав): Моргун, Дубинчак, Боль, Дячук, Малыш, Яцык, Шапаренко, Рамадани, Леднев, Кабаев, Царенко
Запасные: Игнатенко, Попов, Сидорчук, Шепелев, Андриевский, Караваев, Ярмоленко, Тимчик, Буяльский, Беловар, Бенито, Волошин
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