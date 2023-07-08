  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Новичок лиги против более опытного соперника. Нулевая ничья между ЛНЗ и Черноморцем
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новичок лиги против более опытного соперника. Нулевая ничья между ЛНЗ и Черноморцем

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Не смогли выявить лучшего

Новичок лиги против более опытного соперника. Нулевая ничья между ЛНЗ и Черноморцем

Фото - УПЛ / Автор невідомий

Новина українською

"ЛНЗ" и "Черноморец" провели товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону. Команды не смогли выявить сильнейшего и даже забить ни одного гола. На 37 минуте одесский клуб сумел забить мяч, но он не был засчитан. Следующая встреча клубов состоится в рамках первого тура УПЛ 29 июля.

"ЛНЗ" сыграет свой следующий матч 15 июля с "Колосом". "Черноморец" 12 июля встретится с винницкой "Нивой".

Товарищеский матч

"ЛНЗ" - "Черноморец" 0:0

"ЛНЗ": Самойленко, Ковалев, Лопыренок, Стасюк, Банада, Норенков, Бойко, Копыл, Пасыч, Наумец, Прядун

Запасные: Пеньков, Насонов, Тарасенко, Муравский, Савин, Тищенко, Коваленко, Шестаков, Нич, Долинский

По теме
yellow-arrow
Динамо добыло вторую разгромную победу на австрийском сборе. Ярмоленко забил гол
yellow-arrow
Хакеры атаковали сайт Динамо после заявления о Фенербахче
yellow-arrow
Ничья в Вене. Полесье обменялось голами с Рапидом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) товарищеские матчи ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
08.07.2023 в 20:44
А что - ЛНЗ играл с безымянными инопланетянами ?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде