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Новичок лиги против более опытного соперника. Нулевая ничья между ЛНЗ и Черноморцем
Не смогли выявить лучшего
Фото - УПЛ / Автор невідомий
"ЛНЗ" и "Черноморец" провели товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону. Команды не смогли выявить сильнейшего и даже забить ни одного гола. На 37 минуте одесский клуб сумел забить мяч, но он не был засчитан. Следующая встреча клубов состоится в рамках первого тура УПЛ 29 июля.
"ЛНЗ" сыграет свой следующий матч 15 июля с "Колосом". "Черноморец" 12 июля встретится с винницкой "Нивой".
Товарищеский матч
"ЛНЗ" - "Черноморец" 0:0
"ЛНЗ": Самойленко, Ковалев, Лопыренок, Стасюк, Банада, Норенков, Бойко, Копыл, Пасыч, Наумец, Прядун
Запасные: Пеньков, Насонов, Тарасенко, Муравский, Савин, Тищенко, Коваленко, Шестаков, Нич, Долинский
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