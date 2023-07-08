Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вадим Червак принес извинения арбитрке Софие Причине
Футболист подарил цветы арбитрке
Фото: instagram.com/vadymchervak
Игрок "Металлист 1925" Вадим Червак принес извинения арбитрке Софие Причине. Полузащитник подарил арбитрке цветы.
"Металлист 1925" ждет, когда спадет дисквалификация с игрока за его толчек в сторону Софии в апреле.
В минувшем сезоне Червак провел 12 матчей за "Полесье" и не отличился результативными действиями. В ареле он получил бан на выступления за толчек арбитрки.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Евро U-21. Англия - Испания 1:0. Чемпионский рикошет и незабитый пенальти на 90+9 минуте
- Динамо добыло вторую разгромную победу на австрийском сборе. Ярмоленко забил гол
- Президент ЛНЗ: Не мы вышли в УПЛ, а УПЛ опустилась до нашего уровня
- "Чтобы я не видел этого тренера". Журналист рассказал, почему Ахметов уволил Йовичевича
- Главная звезда Ман Сити по выпивке построил бар в своем особняке за 8 миллионов долларов. ФОТО
- Роман Григорчук получил новый статус
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн