Игрок "Металлист 1925" Вадим Червак принес извинения арбитрке Софие Причине. Полузащитник подарил арбитрке цветы.

"Металлист 1925" ждет, когда спадет дисквалификация с игрока за его толчек в сторону Софии в апреле.

В минувшем сезоне Червак провел 12 матчей за "Полесье" и не отличился результативными действиями. В ареле он получил бан на выступления за толчек арбитрки.