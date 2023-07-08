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Вадим Червак принес извинения арбитрке Софие Причине

Премьер-лига
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Футболист подарил цветы арбитрке

Вадим Червак принес извинения арбитрке Софие Причине

Фото: instagram.com/vadymchervak

Новина українською

Игрок "Металлист 1925" Вадим Червак принес извинения арбитрке Софие Причине. Полузащитник подарил арбитрке цветы.

"Металлист 1925" ждет, когда спадет дисквалификация с игрока за его толчек в сторону Софии в апреле.

В минувшем сезоне Червак провел 12 матчей за "Полесье" и не отличился результативными действиями. В ареле он получил бан на выступления за толчек арбитрки.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Вадим Червак София Причина
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