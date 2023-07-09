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Ван Леувен: Мы хотим играть в быстрый, комбинационный футбол

Премьер-лига
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У "горняков" амбициозные задачи

Ван Леувен: Мы хотим играть в быстрый, комбинационный футбол

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Патрик ван Леувен прокомментировал первый спарринг "горняков" на тренировочном сборе в Нидерландах:

– Мистер, сегодня состоялся первый спарринг на этом летнем сборе. Каков ваш общий комментарий по поводу матча и личные впечатления?

– Сначала я хочу сказать, что доволен неделей, в течение которой мы работали в Нидерландах. Игроки прилагают все усилия, чтобы стать лучшими, более подготовленными, и это то, что пригодилось в этом матче. Мы надеялись, что некоторые из игроков сборной будут готовы приехать сюда раньше, но Украина преуспевала, поэтому это положительный момент для Украины и небольшая проблема для меня, поскольку у нас меньше игроков. Считаю, игравшие сегодня футболисты хорошо себя проявили, старались делать то, над чем мы работали в течение недели. Потому я доволен первой игрой и первым впечатлением от игры команды.

– Вы сейчас упомянули о сборниках. Когда ожидается их приезд?

– Они прибудут на этой неделе, поэтому я надеюсь, что они все еще в форме, без особых проблем после Евро. Поэтому я жду их, команда ждет их, чтобы у нас было больше выбора в следующих играх.

– Конкретно перед матчем какие наставления вы давали команде? Какова была основная задача?

– Главной задачей для них было играть вместе, играть как команда. Мы знали, что будет тяжело из-за высокой температуры, но также и из-за того, что у нас было немного тренировок. Я сказал им сосредоточиться на командной игре, быть внимательным и поддерживать друг друга, когда становится сложно.

– В первом тайме покинул поле Ефим Конопля, что с ним?

– Была небольшая проблема, он что-то почувствовал, так что в ближайшие дни посмотрим, в чем дело.

– Также в заявке мы не увидели Марианна Шведа, Тараса Степаненко, Николая Матвиенко, хотя до этого они тренировались вместе с командой. Что с ними?

– У них, как я уже говорил, небольшие проблемы, и мы не хотели рисковать ими в этой игре. У нас длинное межсезонье, также в конце месяца начнется чемпионат Украины.

– И, наконец, в какой футбол будет играть “Шахтер” под вашим руководством?

– Хотя сегодня это не помогло, мы хотим играть в быстрый футбол, в комбинационный футбол, а комбинации будут способствовать хорошим быстрым атакам и голам”, – сказал ван Леувен.

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Следующий матч "Шахтер" проведет 13 июля против греческого АЭК. В общей сложности "горняки" планируют сыграть еще четыре поединка на летних сборах.

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В статье: Шахтер (Донецк) АЗ (Алкмаар) Патрик ван Леувен
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