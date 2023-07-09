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Дибанго вернулся в Кривбасс
Игрок находится с командой на сборах
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "Кривбасса" Иван Дибанго снова находится в расположении клуба. Об этом стало известно из нового выпуска "Kryvbas News",
21-летний камерунский защитник находится на закарпатском собрании вместе с командой Юрия Вернидуба. "Кривбасс" и эстонская "Левадия" ведут переговоры о переходе игрока.
Иван Дибанго сыграл за "Кривбасс" в прошлом сезоне УПЛ 23 матча, в его активе 1 результативная передача. Игрок провел на поле в сумме 1887 минут.
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