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Бескоровайный: Потихоньку набираем обороты, готовимся к новому сезону
Игрок готов по-максимуму помочь своему клубу
Фото: fckryvbas.com
Центральный защитник криворожского "Кривбасса" Даниил Бескоровайный рассказал о сборах в Закарпатье и будущем сопернике в сегодняшнем контрольном матче - львовские "Карпаты".
- Данило, расскажи о начале собрания, которое прямо сейчас проходит в пригороде Ужгорода.
- Да, потихоньку набираем обороты, готовимся к новому сезону. Уже 9 июля нас ждет спарринг со львовскими "Карпатами". Надеюсь, подойдем к этой игре в хороших кондициях. Нагрузка? Конечно, мы к ним уже привыкли. Мне все нравится. Главное, чтобы заложенная база приносила нам пользу в течение сезона.
- Что ты знаешь о "зелено-белых"?
- Ничего такого о нынешних "Карпатах" пока рассказать не могу, ведь там произошли большие перемены в команде. Об этом мы недавно разговаривали с Алексеем Хобленко. Знаю, что "львов" возглавил квалифицированный тренер – Мирон Маркевич. Надеюсь, в этом спарринге мы продемонстрируем свою игру: будем удачно контролировать мяч и забивать голы, а также надежно играем в защите.
– Чего бы хотелось больше: тренировочных занятий или контрольных поединков?
- Больше спаррингов, конечно! Потому что из-за матчей ты приходишь к оптимальным игровым кондициям и потом хорошо чувствуешь себя в сезоне, – сказал футболист.
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