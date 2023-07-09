Бескоровайный: Потихоньку набираем обороты, готовимся к новому сезону

Центральный защитник криворожского "Кривбасса" Даниил Бескоровайный рассказал о сборах в Закарпатье и будущем сопернике в сегодняшнем контрольном матче - львовские "Карпаты".

- Данило, расскажи о начале собрания, которое прямо сейчас проходит в пригороде Ужгорода.

- Да, потихоньку набираем обороты, готовимся к новому сезону. Уже 9 июля нас ждет спарринг со львовскими "Карпатами". Надеюсь, подойдем к этой игре в хороших кондициях. Нагрузка? Конечно, мы к ним уже привыкли. Мне все нравится. Главное, чтобы заложенная база приносила нам пользу в течение сезона.

- Что ты знаешь о "зелено-белых"?

- Ничего такого о нынешних "Карпатах" пока рассказать не могу, ведь там произошли большие перемены в команде. Об этом мы недавно разговаривали с Алексеем Хобленко. Знаю, что "львов" возглавил квалифицированный тренер – Мирон Маркевич. Надеюсь, в этом спарринге мы продемонстрируем свою игру: будем удачно контролировать мяч и забивать голы, а также надежно играем в защите.

– Чего бы хотелось больше: тренировочных занятий или контрольных поединков?

- Больше спаррингов, конечно! Потому что из-за матчей ты приходишь к оптимальным игровым кондициям и потом хорошо чувствуешь себя в сезоне, – сказал футболист.