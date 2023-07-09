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Шахтер хочет выручить за продажу Трубина 35 миллионов евро
Уже снизили требования?
"Шахтер" оценил своего голкипера Анатолия Трубина в 35 миллионов евро. Именно такую сумму хотят выручить "горняки" от потенциальной продажи игрока в "Интер". Об этом сообщает Sport.ua.
“Нерадзури” не хотят платить такие большие деньги за вратаря, у которого через год завершается контракт с клубом. Итальянцы рассчитывают на уменьшение суммы отступных и предлагают процент от перепродажи Трубина.
У Интера есть запасной вариант, если все-таки не удастся договориться с “горняками”. Речь идет о голкипере сборной Италии и "Аталанты" Марко Карнесекки.
Ранее в итальянских СМИ фигурировала информация о желании "Шахтера" выручить за продажу Трубина 40 миллионов евро.
Напомним, что "Интер" планирует подписать сразу двух игроков на замену Андре Онана, который находится в одном шаге от перехода в "Манчестер Юнайтед", и Самиру Хандановичу. "Нерадзури" также ведут переговоры с "Баварией" на счет трансфера голкипера Яна Зоммера за шесть миллионов евро.
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