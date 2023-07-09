Кривбасс - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Недавно "Карпаты" подписали 16 игроков и теперь испытывают их на соперниках из УПЛ. Сегодня в контрольном матче они встретятся с "Кривбассом", к которому на просмотр прибыл легионер Дибанго. Матч пройдет на стадионе пгт Среднее. Начало в 18:00.

Контрольная игра

9 июля. Начало в 18:00

Кривбасс - Карпаты

Трансляция - Youtube-канал ФК "Карпаты" Львов