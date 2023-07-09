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Кривбасс - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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УПЛ против Первой лиги

Кривбасс - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

karpaty.lviv

UA-Футбол
Новина українською

Недавно "Карпаты" подписали 16 игроков и теперь испытывают их на соперниках из УПЛ. Сегодня в контрольном матче они встретятся с "Кривбассом", к которому на просмотр прибыл легионер Дибанго. Матч пройдет на стадионе пгт Среднее. Начало в 18:00.

Контрольная игра

9 июля. Начало в 18:00

Кривбасс - Карпаты

Трансляция - Youtube-канал ФК "Карпаты" Львов

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Карпаты (Львов) смотреть футбол онлайн
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