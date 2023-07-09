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Минай обыграл Хуст в контрольном матче
Первая победа в спаррингах этим летом для подопечных Владимира Шарана
Фото: пресслужби ФК "Минай"
Сегодня "Минай" провел третью контрольную встречу в рамках подготовки к новому сезону, где обыграл закарпатский "Хуст" со счетом 3:1.
Подопечные Владимира Шарана одержали свою первую победу в контрольных матчах этого лета. Перед этим у команды была ничья с "Металлистом" и поражение от "Днепра-1".
Игра проходила на стадионе "Карпаты", г. Хуст.
Товарищеский матч
Минай - Хуст - 3:1.
Голы: 0:1 Луцив, 10, 1:1 Одарюк, 21, 2:1 Твердохлеб, 40, 3:1 Петько, 45.
Минай: Бандура, Петько, Немчанинов, Булеза, Твердохлеб, Вишневский и 5 игроков на просмотре.
Во втором тайме на замены выходили: Кемкин, Ю.Кравчук, Рогозинский, Леднев, Демиденко, Гечев, Чуев, Голуб.
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