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Минай обыграл Хуст в контрольном матче

Премьер-лига
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Первая победа в спаррингах этим летом для подопечных Владимира Шарана

Минай обыграл Хуст в контрольном матче

Фото: пресслужби ФК "Минай"

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Сегодня "Минай" провел третью контрольную встречу в рамках подготовки к новому сезону, где обыграл закарпатский "Хуст" со счетом 3:1.

Подопечные Владимира Шарана одержали свою первую победу в контрольных матчах этого лета. Перед этим у команды была ничья с "Металлистом" и поражение от "Днепра-1".

Игра проходила на стадионе "Карпаты", г. Хуст.

Товарищеский матч

Минай - Хуст - 3:1.

Голы: 0:1 Луцив, 10, 1:1 Одарюк, 21, 2:1 Твердохлеб, 40, 3:1 Петько, 45.

Минай: Бандура, Петько, Немчанинов, Булеза, Твердохлеб, Вишневский и 5 игроков на просмотре.

Во втором тайме на замены выходили: Кемкин, Ю.Кравчук, Рогозинский, Леднев, Демиденко, Гечев, Чуев, Голуб.

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В статье: товарищеские матчи ФК Минай ФК Хуст
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