Карпаты с минимальным счетом обыграли Кривбасс

Криворожский "Кривбасс" уступил во втором контрольном матче против представителя Первой лиги. Львовские "Карпаты" победили со счетом 1:0. Напомним, что "львов" недавно возглавил Мирон Маркевич.

На 14 минуте матча забил Игорь Невес Алвес, после чего не было реализовано ни одного момента.

Следующий матч на сборах "Карпаты" сыграют против "Металлиста", а криворожане проведут спарринг с "Хустом".

"Кривбасс" (Кривой Рог) - "Карпаты" (Львов) - 0:1

Гол: Игорь Невес Алвес, 14.

Кривбасс: Андрей Клищук (Богдан Хома, 46) - Андрей Понедельник (Дмитрий Семенов, 46), Даниил Бескоровайный (Владимир Виливальд, 46), Тимур Стецьков (Вячеслав Рябов, 46), Иван Дибанго (новичок, 46) - Олег Кожушко (Арсений Килевой, 23; Алексей Хобленко, 46), Владислав Семотюк (Клим Приходько, 46), Дмитрий Хомченовский (к) (Арсений Килевой, 68), Никита Татарков (Тимур Кораблин, 46), Максим Задерака (Захар Карпусь, 46) - Роман Дебелко (Денис Устименко, 46).

Главный тренер: Юрий Вернидуб.

Карпаты (стартовый состав): Андрей Кожухарь, Тарас Сакив, Богдан Порох, Богдан Векляк, Павел Полегенько, Артур Рябов, Владислав Клименко, Ян Костенко, Амбросий Чачуа, Евгений Пидлепенец, Игорь Невес Алвес.

Запасные: Александр Ильющенков, Тимофей Сухарь, Александр Мизюк, Владимир Савчин, Петр Долгов, Денис Галенков, Егор Картушов, Егор Демченко, Кирилл Матвеев, Денис Кожанов, Вадим Сидун.

Главный тренер: Мирон Маркевич.