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Победа на классе. Колос обыграл Диназ из Первой лиги

Премьер-лига
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Ковалевцы дублем отметились в ворота оппонента

Победа на классе. Колос обыграл Диназ из Первой лиги

Фото: пресслужби ФК "Колос"

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Сегодня в рамках подготовки к новому сезону "Колос" сыграл спарринговый поединок против представителя Второй лиги ПФЛ, где победил со счетом 2:0.

Влад Великан открыл счет головой после подачи Олега Ильина - 1:0, Безбородько в середине второй половины матча после углового удвоил счет.

10 июля, "Колос" сыграет следующий поединок против ФК "Чернигов". Старт матча в 16:00.

Контрольный поединок

"Колос" (Ковалевка) - "Диназ" (Вышгород) - 2:0

Голы: Великан, Безбородько

Колос. Стартовый состав (первый тайм): Пахолюк (вор.), гнп, Ильин, Бурда, Великан, Бондаренко, Богданов (К), Ореховский, Цуриков, Салабай, Демченко.
Стартовый состав (второй тайм): Горох (вор.), Гончаренко, Криворучко, Емец, Золотов, Лучкевич, Милько (К), Болбат, Гусол, Мякушко, Безбородько.

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В статье: товарищеские матчи Колос (Ковалевка) Диназ (Вышгород)
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