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Динамо разгромило Триглав с разницей в 9 мячей. Клуб выступает во второй лиге Словении
Трое футболистов киевлян сделали по дублю
Фото: ФК Динамо / Автор невідомий
"Динамо" обыграл словенский "Триглав" в рамках товарищеского матча летних сборов (9:0).
Голы забивали Андрей Ярмоленко, Богдан Леднев, Виталий Буяльский, Назар Волошин, Диалло и Александр Яцик. Причем сразу трое "киевлян" оформили по дублю: Ярмоленко, Диалло и Волошин.
В прошлом матче "Динамо" разгромило клуб третьей австрийской лиги, "Вольфсбергер" (8:0).
Тренировочный матч.
"Динамо" - "Триглав" 9:0
Голы: Ярмоленко (2), Диалло (2), Волошин (2), Буяльский, Леднев, Яцык.
"Динамо" (первый тайм): Бущан, Тымчик, Дячук, Биловар, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Ярмоленко, Кабаев, Бенито.
Во втором тайме на замены выходили: Моргун, Караваев, Боль, Попов, Малыш, Рамадани, Яцык, Царенко, Леднев, Диалло, Волошин.
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