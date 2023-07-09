Динамо разгромило Триглав с разницей в 9 мячей. Клуб выступает во второй лиге Словении

"Динамо" обыграл словенский "Триглав" в рамках товарищеского матча летних сборов (9:0).

Голы забивали Андрей Ярмоленко, Богдан Леднев, Виталий Буяльский, Назар Волошин, Диалло и Александр Яцик. Причем сразу трое "киевлян" оформили по дублю: Ярмоленко, Диалло и Волошин.

В прошлом матче "Динамо" разгромило клуб третьей австрийской лиги, "Вольфсбергер" (8:0).

Тренировочный матч.

"Динамо" - "Триглав" 9:0

Голы: Ярмоленко (2), Диалло (2), Волошин (2), Буяльский, Леднев, Яцык.

"Динамо" (первый тайм): Бущан, Тымчик, Дячук, Биловар, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Ярмоленко, Кабаев, Бенито.

Во втором тайме на замены выходили: Моргун, Караваев, Боль, Попов, Малыш, Рамадани, Яцык, Царенко, Леднев, Диалло, Волошин.