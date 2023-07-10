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Источник назвал клубы, которые интересуются полузащитником Динамо
Хавбек может уйти в аренду с опцией выкупа
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник "Динамо" Джастин Лонвейк хочет покинуть клуб в летнее трансферное окно. Сообщалось, что агенты нидерландца уже обратились к руководству киевлян с инициативой совместного поиска арендного варианта.
У Лонвейка есть несколько вариантов продолжения карьеры. По данным Zorya Londonsk, интерес к хавбеку проявляются бельгийский "Андерлехт", а также датские "Копенгаген" и "Виборг".
Джастин может уйти в аренду с опцией выкупа. Речи о полноценном трансфере пока нет. Ранее сообщалось, что полузащитник не хочет возвращаться в Украину из-за отсутствия безопасности.
В сезоне-2022/23 Лонвейк провел 18 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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