Тренер Кривбасса: Проиграли Карпатам из-за детской ошибки

Тренер "Кривбасса" Дмитрий Кара-Мустафа прокомментировал первый контрольный матч на закарпатском сборе против львовских "Карпат" (0:1).

- Мы специально не подводили команду конкретно к этому матчу, а продолжали работать в режиме двухразовых тренировок. Хочу подчеркнуть: сегодня "Кривбасс" играл на фоне серьезных нагрузок. К сожалению, пропустили решающий гол после детской ошибки. Не должны были допускать ее.

Но, даже несмотря на это, мы продолжали играть в футбол и создавать моменты: однажды голу помешала перекладина ворот. Еще были другие моменты, которые должны были реализовывать. Например, хороший шанс у Дебелко. Мы больше контролировали мяч, а соперник много времени защищался и играл на контратаках.

Да, где-то нам не хватило свежести и скорости в атаках. Но команда неплохо мыслила впереди и создавала моменты. То, что сегодня уступили... Это сборы. Думаю, неудача разозлит "Кривбасс" и в дальнейшем мы будем только прогрессировать.

- Чего, по вашему мнению, не хватило, чтобы забить хотя бы один гол?

- Повторюсь, свежести. И мастерства в завершающей стадии. Ведь моменты были, их надо было реализовывать и решать судьбу матча в нашу пользу.

- Было два разных состава "Кривбасса" на поле, два разных тайма. Какой вам больше понравился?

- Все же второй. Ведь после перерыва мы начали играть больше вперед, больше нагнетать. Футбол в нашем исполнении стал более динамичным, - рассказал Кара-Мустафа.