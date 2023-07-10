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Тренер Кривбасса: Проиграли Карпатам из-за детской ошибки
Судьбу спарринга решил один гол
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Тренер "Кривбасса" Дмитрий Кара-Мустафа прокомментировал первый контрольный матч на закарпатском сборе против львовских "Карпат" (0:1).
- Мы специально не подводили команду конкретно к этому матчу, а продолжали работать в режиме двухразовых тренировок. Хочу подчеркнуть: сегодня "Кривбасс" играл на фоне серьезных нагрузок. К сожалению, пропустили решающий гол после детской ошибки. Не должны были допускать ее.
Но, даже несмотря на это, мы продолжали играть в футбол и создавать моменты: однажды голу помешала перекладина ворот. Еще были другие моменты, которые должны были реализовывать. Например, хороший шанс у Дебелко. Мы больше контролировали мяч, а соперник много времени защищался и играл на контратаках.
Да, где-то нам не хватило свежести и скорости в атаках. Но команда неплохо мыслила впереди и создавала моменты. То, что сегодня уступили... Это сборы. Думаю, неудача разозлит "Кривбасс" и в дальнейшем мы будем только прогрессировать.
- Чего, по вашему мнению, не хватило, чтобы забить хотя бы один гол?
- Повторюсь, свежести. И мастерства в завершающей стадии. Ведь моменты были, их надо было реализовывать и решать судьбу матча в нашу пользу.
- Было два разных состава "Кривбасса" на поле, два разных тайма. Какой вам больше понравился?
- Все же второй. Ведь после перерыва мы начали играть больше вперед, больше нагнетать. Футбол в нашем исполнении стал более динамичным, - рассказал Кара-Мустафа.
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