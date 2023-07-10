Днепр-1 объявил о подписании Василия Кравца

"Днепр-1" официально объявил о подписании защитника Василия Кравца.

Контракт с 25-летним игроком рассчитан на три года.

Предыдущим клубом Кравца была полтавская "Ворскла", которую он покинул на днях. В минувшем сезоне защитник провел 25 поединков, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

Напомним, Кравец является воспитанником "Карпат". Василий имеет опыт выступления в зарубежных клубах, таких как "Луго", "Леганес", "Лех" и "Спортинг" Хихон.