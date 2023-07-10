Защитник Шахтера: Понемногу вырисовывается то, чего от нас хочет ван Леувен

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь поделился впечатлениями от первого спарринга сборов с "АЗ Алкмар" (3:3)

- "Шахтер" провел первый контрольный матч на сборах. Что удавалось, а что нет в этой игре?

- Очень сложно сейчас оценивать, ведь сегодня были тяжелые погодные условия: пожалуй, самый жаркий день из всех с начала сборов. Считаю, тренеры посмотрят этот матч, но, конечно, нам надо улучшаться в структуре игры и взаимопонимании. Еще много времени впереди, поэтому должны работать, чтобы достичь того уровня, на котором хотим быть.

- Лично ты доволен своими действиями на поле?

- Всегда есть над чем работать и что совершенствовать. Я часто недоволен собой, и сегодня тоже тот день, когда можно было лучше сыграть. Посмотрим матч, разберем и будем двигаться дальше.

- Как чувствуешь, сколько понадобится времени для того, чтобы набрать оптимальную физическую форму?

- Могу сказать о себе: именно физически я хорошо сегодня чувствовал себя, но еще есть определенные проблемы, которые не позволяют играть на полную. Буду готов к сезону.

- Ты забил второй мяч команды. Что можешь сказать о своем голе?

- Когда ты идешь на стандарты, то должен быть агрессивным и должен хотеть забить. Я хотел забить сегодня, и так получилось, что это удалось.

- Как работается под руководством нового тренерского штаба? Прослеживается ли на поле та игра, которую хочет видеть Патрик ван Леувен?

- Надо посмотреть матч, и тогда тренеры нам подскажут, что следует улучшить в тех или иных действиях. Думаю, уже действительно понемногу вырисовывается то, чего от нас хотят и ожидают.

- Ты с Патриком ван Леувеном знаком еще со времен Академии. Это облегчает процесс адаптации к его требованиям?

- Конечно, облегчает, потому что мы уже знакомы с ним и я знаю некоторых членов тренерского штаба. Думаю, постепенно все привыкнем к нему и будем идти к нашим главным целям - чемпионству и выходу из группы Лиги чемпионов.

- Какой все же футбол хочет видеть новый тренерский штаб?

- Вы все увидите в следующих спаррингах и официальных играх. Но наш футбол точно должен быть более вертикальным и агрессивным, - рассказал Бондарь.