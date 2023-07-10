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Маркевич переиграл Вернидуба. Кривбасс - Карпаты 0:1 Видео голов и обзор матча
Львовяне одержали победу благодаря единственному голу
Фото: Карпаты Львів
"Кривбасс" и "Карпаты" провели товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону. Львовская команда одержала минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 14-й минуте встречи усилиями бразильского новичка Игора Невеса Алвеса.
Следующий спарринг подопечные Юрия Вернидуба 12 июля проведут с "Хустом". Команда Мирона Маркевич 11 июля встретится с "Металлистом".
Контрольный матч, 9 июля
"Кривбасс" - "Карпаты" 0:1
Гол: Игор Невес Алвес, 14.
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