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Маркевич переиграл Вернидуба. Кривбасс - Карпаты 0:1 Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(3 голосов)

Львовяне одержали победу благодаря единственному голу

Маркевич переиграл Вернидуба. Кривбасс - Карпаты 0:1 Видео голов и обзор матча

Фото: Карпаты Львів

Новина українською

"Кривбасс" и "Карпаты" провели товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону. Львовская команда одержала минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 14-й минуте встречи усилиями бразильского новичка Игора Невеса Алвеса.

Следующий спарринг подопечные Юрия Вернидуба 12 июля проведут с "Хустом". Команда Мирона Маркевич 11 июля встретится с "Металлистом".

Контрольный матч, 9 июля

"Кривбасс" - "Карпаты" 0:1

Гол: Игор Невес Алвес, 14.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Карпаты (Львов)
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