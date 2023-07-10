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Минай продлил аренду левого защитника Шахтера
Молодой игрок продолжит свои выступления в составе минайцев
Фото: ФК Минай
"Минай" подписал годичное арендное соглашение с левым защитником "Шахтера" Андреем Булезой. Об этом говорится на официальном сайте клуба.
19-летний футболист присоединился к закарпатцам во втором круге прошлого сезона. Его дебют в "Минае" и УПЛ в целом состоялся 6 марта 2023 года в матче против "Львова". За это время Булеза сыграл в 14 матчах и отдал одну результативную передачу в игре против "Ворсклы" (2:0).
Отметим, что Андрей - самый молодой дебютант "Миная" в УПЛ. Свой первый матч в украинской элите он сыграл в возрасте 19 лет 1 месяца и 9 дней.
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