Минай продлил аренду левого защитника Шахтера

"Минай" подписал годичное арендное соглашение с левым защитником "Шахтера" Андреем Булезой. Об этом говорится на официальном сайте клуба.

19-летний футболист присоединился к закарпатцам во втором круге прошлого сезона. Его дебют в "Минае" и УПЛ в целом состоялся 6 марта 2023 года в матче против "Львова". За это время Булеза сыграл в 14 матчах и отдал одну результативную передачу в игре против "Ворсклы" (2:0).

Отметим, что Андрей - самый молодой дебютант "Миная" в УПЛ. Свой первый матч в украинской элите он сыграл в возрасте 19 лет 1 месяца и 9 дней.