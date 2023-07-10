  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вратарь Кривбасса: Наше поражение от Карпат нелогичное
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вратарь Кривбасса: Наше поражение от Карпат нелогичное

Премьер-лига
(1 голосов)

Львовский клуб переиграл в спарринге криворожцев

Вратарь Кривбасса: Наше поражение от Карпат нелогичное

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Вратарь "Кривбасса" Андрей Клищук поделился мыслями о первом контрольном матче на втором сборе против львовских "Карпат" (0:1).

- Какие первые мысли после финального свистка?

- Играли на фоне нагрузок. Не удалось достичь положительного результата. Эта игра показала, над чем нам надо работать: и в плане обороны, и в плане атаки, поэтому будем работать и исправлять ошибки.

Читайте такжеМаркевич переиграл Вернидуба. Кривбасс - Карпаты 0:1 Видео голов и обзор матча

- Результат сегодня закономерен или ничья была бы более логичной?

- Считаю, наше поражение нелогичное. Создали себе проблемы - пропустили решающий гол. К пропущенному мячу привела досадная ошибка, к сожалению. В целом игра была равной. Возможно, у нас чуть больше было контроля. После гола опасных моментов у наших ворот не было. А вот мы создавали возможности, чтобы забить.

- Что надо исправлять "Кривбассу"?

- Надо работать над всеми компонентами и совершенствоваться с каждым днем, что мы и будем делать на следующих тренировках, - рассказал Клищук.

Читайте такжеТренер Кривбасса: Проиграли Карпатам из-за детской ошибки
По теме
yellow-arrow
Официально. Пятов завершил карьеру футболиста и будет работать в штабе ван Леувена
yellow-arrow
Минай продлил аренду левого защитника Шахтера
yellow-arrow
Маркевич переиграл Вернидуба. Кривбасс - Карпаты 0:1 Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Андрей Клищук Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fckryvbas.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде