Вратарь Кривбасса: Наше поражение от Карпат нелогичное

Вратарь "Кривбасса" Андрей Клищук поделился мыслями о первом контрольном матче на втором сборе против львовских "Карпат" (0:1).

- Какие первые мысли после финального свистка?

- Играли на фоне нагрузок. Не удалось достичь положительного результата. Эта игра показала, над чем нам надо работать: и в плане обороны, и в плане атаки, поэтому будем работать и исправлять ошибки.

- Результат сегодня закономерен или ничья была бы более логичной?

- Считаю, наше поражение нелогичное. Создали себе проблемы - пропустили решающий гол. К пропущенному мячу привела досадная ошибка, к сожалению. В целом игра была равной. Возможно, у нас чуть больше было контроля. После гола опасных моментов у наших ворот не было. А вот мы создавали возможности, чтобы забить.

- Что надо исправлять "Кривбассу"?

- Надо работать над всеми компонентами и совершенствоваться с каждым днем, что мы и будем делать на следующих тренировках, - рассказал Клищук.