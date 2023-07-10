Пятов: Еще года два назад я понял, что время идет и момент тренерства скоро наступит

Бывший голкипер "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о завершении карьеры игрока и старте своей тренерской деятельности:

- Еще года два назад я понял, что время идет и момент тренерства скоро наступит. Поговорили с женой, с семьей, и я сделал вывод, что готов к этому.

- Поделитесь впечатлениями о своих первых днях в качестве тренера.

- Скажу, что это очень интересно. Благодарен Патрику ван Леувену за то, что тепло ко мне относится, как и Деннис Гентенар, тренер вратарей. Голландская школа - это что-то новое для меня. Также вижу, как команда работает, есть определенные тактические новинки. Я в восторге!

- Насколько сложным психологически является переход от карьеры игрока к тренерству?

- Давайте говорить честно: я уже почти не играл последние два года - провел где-то игр 15 за прошлые сезоны. Поэтому понимал, что уже стану тренером, и психологически был к этому готов. Нет такого, что на меня что-то давит. Получил тренерскую лицензию В, сейчас заканчиваю на вратарскую В и буду делать следующий шаг - начну обучение на лицензию А. У меня амбициозные цели - хочу расти вместе с командой, воспитать много замечательных вратарей. Хочется этого достичь, есть такой запал. А что будет дальше - увидим.

- До того как принять решение войти в тренерский штаб был разговор с Дарио Срной. О чем говорили?

- Он сказал, что это футбольная жизнь и хорошо, когда есть такая возможность - остаться в родном клубе, где все мне знакомы, где я всех люблю и продолжаю работать. Это поможет мне как тренеру, потому что не каждому игроку дается шанс после окончания карьеры оставаться в тонусе. Это важно, потому что футбол - моя жизнь, я уже 20 лет так живу. Я же говорю, что поговорил с Дарийо, с Сергеем Анатольевичем Палкиным, с женой и детьми и принял решение. Спасибо всем за поддержку, а особенно - моей семье.

- Накануне состоялся первый спарринг на сборах, где сыграли голкиперы Денис Твардовский и Тимур Пузанков. Что можно сказать о молодом поколении наших вратарей?

- Вы же знаете, я всегда буду защищать и любить своих вратарей, потому что каждый человек, каждый голкипер - это индивидуальность. К каждому нужен свой подход: в психологии, технике, физике - много аспектов. Поэтому мы работаем. Что касается первого спарринга, то где-то было хорошо, где-то что-то не получилось - мы уже обсудили некоторые проблемы, которые были в игре и ногами, и руками. Это наша обычная работа, и я уже как тренер могу где-то подсказать, где-то направить. Мы это с Деннисом Гентенаром обсуждаем, чтобы у нас было общее понимание.

- Находясь в тренировочном процессе, на каких моментах следует сосредоточиться, чтобы хорошо подготовиться к сезону?

- Это знает только главный тренер, а я пока тоже только три дня в команде - изучаю, в какой футбол любит играть Мистер. Мне это тоже интересно. Но не могу давать советы главному тренеру. Он готовит команду, а мы - его команда тренеров - помогаем. Как оно будет, то покажут чемпионат и еврокубки.

- Но каким вы видите "Шахтер" в этом сезоне?

- У "Шахтера" всегда максимальные цели - это выход из группы Лиги чемпионов, чемпионство и Кубок. На всех направлениях - только победа!