10 малоизвестных фактов из жизни Леонида Буряка

В богатой профессиональной карьере и удивительно насыщенной на разные события жизни Леонида Буряка было немало интересных эпизодов и мгновений. Часть из них была на виду, другая же происходила за кулисами футбольного поля и была известна лишь ограниченному кругу людей. Корреспондент UA-Футбол решил собрать 10 неизвестных фактов, которые происходили с Буряком в разные годы и связаны не только с его непосредственной футбольной деятельностью.

НОВИЧОК ВЕСОМ В 47 КИЛОГРАММОВ

Бредить футболом Леонид начал еще со школьного возраста. С утра до вечера он вместе с другими мальчишками гонял мяч у моря в родной Одессе. Позже первые футбольные университеты проходили в детской команде, которая тренировалась на стадионе "Продмаш" на Пересыпи. Через некоторое время худощавого парнишку вместе с несколькими ровесниками пригласили на просмотр в группу подготовки "Черноморца". Однако после первого же занятия тренер выразил сомнения в его будущем: мол, слишком слаб - ничего из него не выйдет. С тех пор у Буряка появилось большое желание доказать, что это не так. Шло время, он упорно работал над собой, и как-то в матче на первенство города против юношей "Черноморца" забил два мяча. Тот день, как выяснилось, стал переломным в его жизни.

За игрой наблюдал Матвей Черкасский, одна из легендарных личностей Одессы. В то время он входил в тренерский штаб главной команды и постоянно вел поиск футболистов. Черкасский пригласил Леонида в дубль "Черноморца", где тот произвел приятное впечатление на старшего тренера "основы" Сергея Шапошникова. Тогда юному Буряку должно было исполниться 15... Однако вскоре талантливый парень был включен в список футболистов "Черноморца", которые должны были отправиться на тренировочный сбор в Болгарию. Уже в Варне при взвешивании вес новичка оказался... 47 килограммов. Для того чтобы набрать хотя бы нужный минимум, Леониду пришлось не только увеличить пищевой рацион, но и налечь на "физику".

Несколько лет, проведенные в дубле, позволили постучаться в дверь главной команды, которая в холерный для Одессы 1970-й год "вылетела" из высшей лиги. Юный Буряк хорошо зарекомендовал себя и в "основе" "Черноморца", и в 1971-м за ним приехал тренер-селекционер киевского "Динамо" Андрей Биба. Тогда Буряк был никак не готов к переходу в звездную команду, но когда в течение 1972-го тот приезжал в Одессу еще дважды, дал согласие. С тех пор карьера молодого игрока стремительно пошла вверх. В составе "Динамо" он выиграл множество разных титулов и званий – как на всесоюзной, так и международной аренах, играл в разных сборных СССР.

НЕОРДИНАРНАЯ ВСТРЕЧА В МОНРЕАЛЬСКОМ МАГАЗИНЕ

Выступая в составе олимпийской сборной СССР на Олимпиаде-1976 в Канаде, Леониду Буряку представилась возможность провести длительное время в компании с легендарным актером и певцом Владимиром Высоцким и его женой Мариной Влади. Прогуливаясь по улицам Монреаля вместе с другом и партнером по сборной Олегом Блохиным, они решили зайти в один из магазинов, чтобы купить сувениры. Как раз в то время там неожиданно оказались Высоцкий и Влади, которые тоже делали покупки.

Артист первым увидел и окликнул знаменитых игроков, годом ранее в составе киевского "Динамо" выигравших Кубок кубков и Суперкубок УЕФА. До этого оба футболиста уже были знакомы с Владимиром, когда он выступал для сборной СССР, однако неожиданная встреча в монреальском магазине была приятным сюрпризом. А еще большим сюрпризом стало приглашение Высоцким обоих друзей в монреальское жилище, в котором они гостили у подруги Марины Влади. Там Буряку и Блохину повезло не только отлично провести время за ужином, но и услышать легендарного певца вживую. И даже записать его выступление на кассету, которую удалось найти в доме. Среди исполнения песен были и такие, которые еще не были изданы, поэтому на всякий случай Высоцкий деликатно попросил своих гостей раньше времени их не распространять. Интересно, что та кассета сохранилась и по сей день.

ЛЮБОВЬ НА ПОЛСТОЛЕТИЯ

Во время открытия монреальской Олимпиады произошло событие, которое оказалось судьбоносным для Леонида Буряка. В этот момент он сделал предложение своей любимой - гимнастке Жанне Васюре стать его женой. Она ответила: "Да". Поздней осенью того же 1976-го, на следующий день после заключительного матча чемпионата с московским "Спартаком" ("Динамо" победило 3:1, а счет открыл Буряк – прим. авт.) состоялась свадьба. С тех пор Леонид и Жанна – неразлучная пара, в которой каждый ценит друг друга вот уже почти полвека.

История их знакомства достаточно интересна. Однажды после тренировки Олег Блохин предложил Буряку подвезти его на своем автомобиле. По дороге заехали в Октябрьский дворец, где в зале тренировались гимнастки-"художницы". Пока Олег разговаривал со своим знакомым, Леонид ждал его в вестибюле. В это время мимо прошла стройная девушка, взгляды с которой пересеклись. А на следующий день, когда Буряк шел на переговорный пункт позвонить маме в Одессу, он встретил незнакомку в подземном переходе. Мимоходом поздоровались, а потом встретились вновь… на переговорном пункте, где она тоже кому-то звонила. Так и познакомились. Интересно, что тогда Леонид Буряк чувствовал себя не лучшим образом из-за простуды. Увидев это, девушка забеспокоилась и решила навестить больного. С тех пор начались романтические отношения известных футболиста и гимнастки, которые через три года завершились бракосочетанием.

СНЕЖКИ В СПИНУ И ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

По окончании сезона-1984, который киевское "Динамо" откровенно провалило (тогда команда заняла 10-е место), Леонид Буряк был вынужден покинуть столицу Украины. В футбольных кругах считают, что причиной, которая к этому привела, стало недоразумение, возникшее между игроком и старшим тренером Валерием Лобановским. Новым клубом Буряка стало московское "Торпедо", которое тогда возглавлял опытный Валентин Иванов. По иронии судьбы бывшая и новая команды футболиста встретились в матче открытия сезона-1985 в Киеве. Это было в разгар тогда еще снежного марта, в рамках 3-го тура чемпионата. За матчем наблюдала 31 000 зрителей, среди которых был и автор этих строк.

Стоило диктору по стадиону во время объявления состава "Торпедо" назвать фамилию Буряка, как на трибунах послышался громкий свист и недовольные возгласы. А в ходе матча во время исполнения этим игроком углового из ближайшего сектора летели снежки.

"Ранней весной 1985-го я впервые вышел на поле Республиканского стадиона в торпедовской футболке, - вспоминал в одном из интервью Леонид Буряк. - Но что это? Публика, которая совсем недавно души во мне не чаяла, теперь "награждала" бранью, свистом, то тут, то там слышались возгласы: "Предатель!", а когда я разбегался, чтобы подать угловой, в спину с трибун летели снежки... И все же в те минуты я не подозревал, что самое страшное, оказывается, ждет впереди. В перерыве никто из друзей-динамовцев, вместе с которыми съел, казалось бы, пуд соли, не подошел ко мне поздороваться… Что скрывать: настроение было убийственным, хотелось выть… Не знаю, как перенес бы обиду, если бы не жена. Впрочем, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Именно в те дни у меня произошла серьезная переоценка ценностей, четко отделившая настоящих друзей от липовых".

ПЕНАЛЬТИ И РАЗГРОМЛЕННЫЕ РАЗДЕВАЛКИ

В 1987 и 1988 годах, когда Леонид Буряк выступал в харьковском "Металлисте", ему пришлось пережить неприятные часы в жизни. В конце сезона-1987 возглавляемая Евгением Лемешко команда совершила вояж в Грузию, где должна была встретиться с возглавляемой украинцем Михаилом Фоменко ланчхутской "Гурией" и тбилисским "Динамо". Интересно, что эти коллективы в течение того чемпионата выступали не лучшим образом: ланчхутцы занимали последнее, шестнадцатое место в таблице (18 очков в активе), а тбилисцы – двенадцатое (22 очка). Учитывая, что до финиша соревнований оставалось всего три тура, у той же "Гурии" шансы на сохранение прописки в элите были довольно призрачными. Хотя бы потому, что кроме динамовцев из столицы Грузии по 22 очка имели еще три команды, которые расположились между ними и ланчхутцами. У "Металлиста" же было 23 пункта, и такой багаж тоже не гарантировал спокойной жизни на финише. Ходили слухи, что в домашнем матче с харьковчанами "Гурия" должна была умышленно уступить сопернику. Однако в небольшом городке сплетни об этом быстро распространились и команду предупредили: "сливать" игру не имеете права!

Ключевым моментом в матче "Гурия" - "Металлист" стал пенальти, назначенный уже на 11-й минуте матча. Исполнял его опытнейший в составе гостей Леонид Буряк, которому удалось открыть счет. Этим голом полузащитник "Металлиста" словно подлил масла в огонь. После этого на трибунах градус значительно повысился, а вскоре они и вовсе стали "закипать".

"По поведению болельщиков мы поняли, что нас будут бить", – вспоминал в одном из интервью тогдашний нападающий "Гурии" украинец Виктор Хлус. В итоге завершить игру так и не удалось – арбитр вынужден был досрочно ее прекратить. На стадионе начался невиданный погром, с которым не могли справиться даже дополнительные силы правоохранительных органов! Футболисты, тренеры и персонал обеих команд сумели вовремя скрыться в подтрибунном проходе, где просидели на корточках часа четыре. Тогда об ужине никто даже не думал – все мысли были о том, чтобы не пострадать от агрессивной толпы. Хотя пиццу командам все же каким-то образом передали. А в это время разъяренные болельщики снаружи крушили обе раздевалки! После того, как около часа ночи с помощью милиции страсти утихли, футболисты зашли туда и обалдели: все вещи были под завалами, из-под которых их долго приходилось доставать. Из Ланчхути "Металлист" выбрался тогда не без труда. Пожалуй, этот матч надолго запомнился автору единственного гола.

ГЛАВНАЯ СЕНСАЦИЯ ЗИМНЕГО АНТРАКТА

Несмотря на свою популярность, Леонид Буряк подходил к вопросу выбора друзей достаточно взвешенно. Причислить кого-либо к когорте близких людей – это не о нем. Тех, с кем Леонид прошел длительный путь дружбы, можно сосчитать по пальцам. Когда на протяжении 12 лет он защищал цвета киевского "Динамо", его другом был Олег Блохин. Приехав в Киев из Одессы, Буряк нередко гостил дома у легендарного форварда, а во время тренировочных сборов, предматчевых карантинов и выездов жил с ним в одном номере. Так было и тогда, когда оба оказывались в лагере сборной СССР. Позже, когда Леонид Буряк ступил на тренерскую стезю, его другом был одессит Владимир Козеренко.

Именно Козеренко, который в 80-90-х годах работал в Тернопольской области - сначала в "Ниве" (Бережаны), а затем в "Ниве" (Тернополь) был инициатором приглашения Леонида Буряка в главную команду области. Вернувшись из США, легендарный футболист стал главной сенсацией зимнего антракта в чемпионате Украины сезона-1992/93, возглавив тернопольскую "Ниву". Козеренко был его правой рукой. Так было и полтора года спустя, когда Леонид Буряк стал главным тренером "Черноморца", так было в начале нынешнего тысячелетия, когда этот дуэт работал вместе сначала в сборной Украины, а затем в киевском "Динамо". Увы, после продолжительной болезни Владимир Козеренко покинул этот мир и был похоронен в родной Одессе. Как настоящий друг, Буряк взял большую часть забот на похороны на себя.

ПОРТРЕТ ТРЕНЕРА В КАБИНЕТЕ ПРЕЗИДЕНТА

Вспоминая период работы Леонида Буряка в Тернополе, следует обратить внимание на интересный факт: после завершения первого круга сезона-1992/93 "Нива" находилась в опасной зоне. Поэтому приглашение молодого специалиста со славным прошлым плюс усиление состава квалифицированными исполнителями должно было всколыхнуть команду и позволить наверстать упущенное в весенней части чемпионата. Однако борьба за сохранение прописки в элите получилась удивительно тяжелой. Все решилось только в последнем туре, когда главный конкурент тернополян, ровенский "Верес", проиграл во Львове "Карпатам".

Оставшись в высшей лиге, на сезон-1993/94 "Нива" была настроена решительно. Владелец тернопольского клуба Владимир Коваль был человеком амбициозным и азартным, поэтому пытался делать все, чтобы его детище прогрессировало и достигало определенных успехов. Седьмое место по итогам очередного сезона, проведенного под руководством 40-летнего тренера, было расценено боссом как успешный результат. В это время Коваль повесил над рабочим столом своего кабинета портрет Леонида Буряка. Отметив при этом, что заменит его на другой только в том случае, когда следующий тренер сумеет с "Нивой" занять хотя бы одну ступень выше. Но этого не произошло, было лишь повторение достижения Буряка – по итогам сезона-1997/98 руководимая Игорем Яворским тернопольская команда тоже финишировала на седьмой позиции. Правда, на посту президента клуба Владимира Коваля уже не было.

ИЗ ПРЕСС-АТАШЕ – В МЕНЕДЖЕРЫ СБОРНОЙ

В декабре 1994-го, через пять месяцев после смены должности главного тренера тернопольской "Нивы" на такую ​​же в одесском "Черноморце", Леонид Буряк продолжал быть заинтересован в налаживании различных сфер деятельности клуба. В частности, он считал необходимым иметь в клубном штабе пресс-атташе, и тогда, в период зимнего антракта в 4-м чемпионате Украины лично наводил справки по той или иной кандидатуре. О его заинтересованности автор этих строк узнал во время визита к Буряку с целью взять интервью. В итоге стало известно, что из нескольких кандидатур на должность пресс-атташе одесского "Черноморца" был приглашен мало кому знакомый Олег Тарадай.

Это стало полной неожиданностью, ведь раньше работа этого человека отнюдь не была связана с подобными обязанностями. Для многих столь крутой поворот в сфере деятельности бывшего служащего внутренних органов был неясен: мол, как такое может быть – из работника РОВД в пресс-атташе? Но уж очень скоро скептики замолчали, ведь поняли: человек на своем месте. Тарадай довольно быстро завоевал симпатии журналистов, с которыми без всяких затруднений установил контакт. А вскоре заслужил и уважение. Причем не только среди представителей СМИ, но и футболистов и тренеров. С каждым годом профессиональные и человеческие качества Олега Тарадая помогли ему значительно расширить круг обязанностей в "Черноморце", и следует отметить, что со всем ему удавалось справиться на "отлично". А пять лет спустя после того, как Леонид Буряк возглавил национальную сборную Украины, он позвал в свой штаб Тарадая. На роль менеджера. И тот не подвел его и в новой должности.

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С ТЕНИСА

Что касается друзей, то во внефутбольной среде у Леонида Буряка таким был бывший министр внутренних дел Украины Юрий Кравченко. Они дружили более восьми лет, вплоть до смерти последнего в марте 2005-го. Познакомившись во время путешествия на один из выездных матчей сборной Украины, оба изначально сошлись на основе общей симпатии - игры в теннис. А потом их отношения переросли в дружеские. Более того, стали дружить семьями. Вместе ездили за границу на горнолыжные курорты, где Кравченко передал свое увлечение лыжами Буряку на долгие годы.

Леонид Иосифович всегда с особой теплотой отзывался о своем друге, а семь лет спустя после того, как тот отошел в мир иной, по иронии судьбы оказался в его родном городе - Александрии. Туда он приехал по приглашению руководства местного футбольного клуба с одноименным названием. Это было в период зимнего антракта в сезоне-2011/12, когда "Александрия" оказалась в тяжелом турнирном положении.

ДВЕ КНИГИ ИЗ РАЗНЫХ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

Мало кто знает, что в разные периоды жизни Леонида Буряка увидели свет две его книги. Первую из них – "Горячие точки поля" он начал писать еще в середине 80-х, когда был игроком "Динамо". Литературную запись сделал известный журналист Михаил Михайлов, выпустивший не одну книгу о знаменитых временах легендарного киевского клуба. Книга Буряка вышла в 1985-м в серии "Знаменосцы спорта" в издательстве "Молодь". В то время "Динамо" диктовало моду не только в футболе СССР, но и Европы, поэтому все, что связано с этой командой, живо раскупалось в книжных магазинах. Так было и с первой книгой Буряка.

Вторая его работа увидела свет уже в нынешнем тысячелетии – в 2007-м. Поработав на тренерском поприще более полутора десятков лет, Леонид Иосифович решил написать еще одну книгу, поделившись в ней новыми событиями из своей жизни и карьеры. Называется она "Я жил в счастливое футбольное время". В этот раз литературная запись принадлежит опытному Алексею Семененко, хорошо известному по работе в клубной структуре киевского "Динамо" как пресс-атташе и вице-президент, а также как журналист и комментатор. В своей богатой карьере Семененко уже не раз выступал соавтором книг легендарных личностей и других футбольных изданий. Книга Леонида Буряка, вышедшая в издательстве "Новий друк", стала очередной из них.