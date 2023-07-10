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Леониду Буряку - 70 лет: что вы знаете о легендарном полузащитнике киевского Динамо? Квиз

Премьер-лига
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Юбилею выдающегося игрока киевлян посвящается

Леониду Буряку - 70 лет: что вы знаете о легендарном полузащитнике киевского Динамо? Квиз

фото - ФК Динамо Київ

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 10 июля, исполняется 70 лет легенде киевского "Динамо" Леониду Буряку. По этому поводу мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете его карьеру как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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