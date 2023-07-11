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Тренер Руха: Ведутся переговоры с более опытными потенциальными новичками
Рух пока что пассивен на трансферном рынке
Фото: ФК Рух
Главный тренер
– С проведением спаренных контрольных матчей это была моя идея. Потому что на этом этапе важно, чтобы каждый футболист имел максимальную игровую практику. Определились с двумя конкретными составами, игроки которых могут все 90 минут демонстрировать свое умение.
– Возможна ли ротация в этих составах?
– Да, только уже ближе к старту сезона. Пока скрупулезно анализируются действия каждого исполнителя, затем будем определять, в каких звеньях он будет приносить наибольшую пользу, а уже дальше наигрывать состав и готовить схемы под конкретного соперника.
– Пока "Рух" победил во всех трех сыгранных спаррингах.
– Конечно, победы придают уверенности в своих силах и вдохновения, но сегодня результат – не главное.
– Рассчитываете ли в новом сезоне на Алексея Сыча, который хорошо проявил себя на молодежном Евро и вернулся из аренды из Бельгии?
– Это не ко мне. Клубное руководство будет решать останется ли Сыч в команде.
– Чем вы объясняете пассивность "Руха" на трансферном рынке, ведь в расположении основной команды на июльском сборе было замечено лишь нескольких игроков молодежного состава.
– Я знаю, что ведутся переговоры с более опытными потенциальными новичками и надеюсь, что усиление будет.
– Тогда напоследок скажите кто возглавил еще одну команду мастеров из структуры львовского ФК "Рух–2", которая будет выступать во Второй лиге и где будет принимать она соперников?
– Пока эти вопросы в стадии решения. Ожидается, что на этой неделе футболистам "Руха–2" представят главного тренера, что касается места проведения домашних матчей, то вероятнее всего, что это стадион имени Богдана Маркевича в Винниках, или спорткомплекс университета физической культуры во Львове.
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