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Проморгали талант. Карраско рассказал, что Шахтер мог, но не подписал Хвичу

Премьер-лига
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Грузин просто взорвал Серию А

Проморгали талант. Карраско рассказал, что Шахтер мог, но не подписал Хвичу

Фото: Getty Images

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Директор академии тбилисского "Динамо" Андреас Карраско рассказал, что Хвича Кварацхелия, который сейчас разрывает Серию А, играя за "Наполи", в свое время мог оказаться в донецком "Шахтере".

"Помню в 2018-2019 годах я работал в академии "Шахтера" – это были годы, когда Кварацхелия решил уйти из тбилисского "Динамо". Со мной связался отец Давиташвили, парня, который вырос вместе с Хвичей, и предложил мне взять их обоих в "Шахтер".

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Почему ничего не произошло? У донецкого "Шахтера" своя философия. Хвича не очень вписывался в их проект. В тот момент уже было понятно, что Кварацхелия другой игрок. Я смотрел несколько видео, настаивал, чтобы Хвича взяли в молодежные команды, но в итоге ничего не получилось. Впоследствии, когда он попал в национальную сборную, а затем перешел в "Наполи", все поняли, что он действительно талантливый игрок", - сказал Карраско.

В минувшем сезоне Хвича провел 42 матча, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач. Он трижды становился игроком месяца в чемпионате, что является рекордом с начала присуждения награды в 2019-м.

Примечательно, что нападающий перешел в "Наполи" прошлым летом из "Динамо" Батуми за 11,5 миллионов евро. Это был его первый сезон в топовом чемпионате.

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В статье: Шахтер (Донецк) Наполи (Неаполь) Хвича Кварацхелия
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Источник:
Calcio Napoli 24

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