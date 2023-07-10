Проморгали талант. Карраско рассказал, что Шахтер мог, но не подписал Хвичу

Директор академии тбилисского "Динамо" Андреас Карраско рассказал, что Хвича Кварацхелия, который сейчас разрывает Серию А, играя за "Наполи", в свое время мог оказаться в донецком " Шахтере ".

"Помню в 2018-2019 годах я работал в академии "Шахтера" – это были годы, когда Кварацхелия решил уйти из тбилисского "Динамо". Со мной связался отец Давиташвили, парня, который вырос вместе с Хвичей, и предложил мне взять их обоих в "Шахтер". Читайте также Известно имя лучшего игрока сезона в Серии А. И это не Осимхен Почему ничего не произошло? У донецкого "Шахтера" своя философия. Хвича не очень вписывался в их проект. В тот момент уже было понятно, что Кварацхелия другой игрок. Я смотрел несколько видео, настаивал, чтобы Хвича взяли в молодежные команды, но в итоге ничего не получилось. Впоследствии, когда он попал в национальную сборную, а затем перешел в "Наполи", все поняли, что он действительно талантливый игрок", - сказал Карраско.

В минувшем сезоне Хвича провел 42 матча, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач. Он трижды становился игроком месяца в чемпионате, что является рекордом с начала присуждения награды в 2019-м.

Примечательно, что нападающий перешел в "Наполи" прошлым летом из "Динамо" Батуми за 11,5 миллионов евро. Это был его первый сезон в топовом чемпионате.