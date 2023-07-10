Караваев продлил контракт с Динамо

Универсал " Динамо " Александр Караваев заключил новый контракт с киевским клубом.

Как сообщает пресс-служба киевлян, новое соглашение рассчитано на два года – до лета 2025 года.

Ранее была информация от СМИ, что клуб предложил игроку новый контракт с меньшей зарплатой. Также у него якобы было предложение от "Полесья".

Караваев присоединился к "Динамо" летом 2019 года и провел в составе киевлян уже четыре полноценных сезона, став за это время основным игроком команды.

В составе "Динамо" Александр провел 89 матчей в чемпионате, 7 игр в Кубке Украины, 3 в Суперкубке и 31 еврокубковый поединок (20 в Лиге чемпионов и 11 в Лиге Европы).

Вместе с "Динамо" Караваев стал чемпионом Украины, дважды завоевал Кубок Украины и дважды Суперкубок.