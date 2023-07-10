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Караваев продлил контракт с Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

На два года

Караваев продлил контракт с Динамо

fcdynamo.com

Новина українською

Универсал "Динамо" Александр Караваев заключил новый контракт с киевским клубом.

Как сообщает пресс-служба киевлян, новое соглашение рассчитано на два года – до лета 2025 года.

Ранее была информация от СМИ, что клуб предложил игроку новый контракт с меньшей зарплатой. Также у него якобы было предложение от "Полесья".

Караваев присоединился к "Динамо" летом 2019 года и провел в составе киевлян уже четыре полноценных сезона, став за это время основным игроком команды.

В составе "Динамо" Александр провел 89 матчей в чемпионате, 7 игр в Кубке Украины, 3 в Суперкубке и 31 еврокубковый поединок (20 в Лиге чемпионов и 11 в Лиге Европы).

Вместе с "Динамо" Караваев стал чемпионом Украины, дважды завоевал Кубок Украины и дважды Суперкубок.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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