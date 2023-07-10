Александрия объявила о продаже Третьякова в Днепр-1 за 400 тысяч евро

" Александрия " официально заявила о переходе в "Днепр-1" своего форварда Максима Третьякова.

Официально сумма трансфера составляет 400 тысяч евро.

Transfermarkt оценивает 27-летнего украинца в 800 тысяч евро.

Максим дебютировал за "горожан" летом 2019 года. В Премьер-лиге за александрийцев провел 92 матча, забив 25 голов (рекорд клуба). Еще 5 матчей провел в Кубке Украины, отличившись одним забитым голом. Также на счету Максима 6 матчей в Лиге Европы.