Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Валмиера догворилась о трансфере Капича. Кривбасс получит порядка 500 тісяч евро
Криворожский клуб неплохо заработает
Фото: fckryvbas.com
Литовская "Валмиера", которая усиливает состав накануне квалификации Лиги чемпионов, договорилась о трансфере албанского хавбека "
Отмечается что, криворожцам было сделано крайне выгодное предложение.
"Он пришел в команду свободным агентом, а сейчас на нем заработают даже больше, чем рассчитывали в клубе", - сообщали источники в клубе.
Как предполагает источник, учитывая все опции контракта, речь идет о сумме не менее полумиллиона евро.
Срок соглашения Капича с "Валмиерой" будет рассчитан на три года.
Напомним, что капич перешел в "Кривбасс" в начале октября 2022 года. В прошлом сезоне 27-летний албанец провел 23 матча за криворожцев, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.
Популярное сейчас
- Миколенко не отправился с Эвертоном на предсезонный сбор
- "В Бахмуте враг находится в ловушке". Сырский показал, как ВСУ выбивают россиян с позиций
- ПВО, танки и другая техника. Генштаб обновил потери россиян за 9 июля
- "Чтобы я не видел этого тренера". Журналист рассказал, почему Ахметов уволил Йовичевича
- Мбаппе посетил родное село отца в Камеруне. С ним была военизированная охрана
- Роман Григорчук получил новый статус