СМИ: Валмиера догворилась о трансфере Капича. Кривбасс получит порядка 500 тісяч евро

Литовская "Валмиера", которая усиливает состав накануне квалификации Лиги чемпионов, договорилась о трансфере албанского хавбека " Кривбасс " Рифета Капича, сообщает "ТаТоТаке".

Отмечается что, криворожцам было сделано крайне выгодное предложение.

"Он пришел в команду свободным агентом, а сейчас на нем заработают даже больше, чем рассчитывали в клубе", - сообщали источники в клубе.

Как предполагает источник, учитывая все опции контракта, речь идет о сумме не менее полумиллиона евро.

Срок соглашения Капича с "Валмиерой" будет рассчитан на три года.

Напомним, что капич перешел в "Кривбасс" в начале октября 2022 года. В прошлом сезоне 27-летний албанец провел 23 матча за криворожцев, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.