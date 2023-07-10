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СМИ: Валмиера догворилась о трансфере Капича. Кривбасс получит порядка 500 тісяч евро

Премьер-лига
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(1 голосов)

Криворожский клуб неплохо заработает

СМИ: Валмиера догворилась о трансфере Капича. Кривбасс получит порядка 500 тісяч евро

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Литовская "Валмиера", которая усиливает состав накануне квалификации Лиги чемпионов, договорилась о трансфере албанского хавбека "Кривбасс" Рифета Капича, сообщает "ТаТоТаке".

Отмечается что, криворожцам было сделано крайне выгодное предложение.

"Он пришел в команду свободным агентом, а сейчас на нем заработают даже больше, чем рассчитывали в клубе", - сообщали источники в клубе.

Как предполагает источник, учитывая все опции контракта, речь идет о сумме не менее полумиллиона евро.

Срок соглашения Капича с "Валмиерой" будет рассчитан на три года.

Напомним, что капич перешел в "Кривбасс" в начале октября 2022 года. В прошлом сезоне 27-летний албанец провел 23 матча за криворожцев, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Валмиера Рифет Капич
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
10.07.2023 в 20:32
Видно, що текст був на російській, а переклад дослівний: """запрацюють навіть більше""".
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