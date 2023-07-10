Металлист 1925 продлил контракт с защитником

Защитник "Металлиста 1925" Никита Безуглый продлил контракт с харьковским "Металлистом 1925".

Срок нового соглашения рассчитан на два года - до 30 июня 2025 года.

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Никита стал игроком "Металлиста 1925" в январе 2022-го года, за это время провел 29 официальных матча, в которых отличился тремя забитыми мячами.