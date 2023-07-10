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Металлист 1925 в спарринге разгромил аматорский клуб из Львовской области
Харьковчане сгоняли спарринг с Мостиськой
facebook.com/Mostyska81300
Харьковский "
В соперниках харьковчан был аматорский клуб "Мостиська" из Львовской области.
Особой борьбы в матче не получилось – харьковчане забили три гола еще до перерыва, а во втором тайме добавили еще один – 4:0.
"Мостиська" - "Металлист 1925" 0:4
Голы: Абдуллаев 21 (пенальти), 37, Кравченко 32, Островский 68
"Мостиська": Козак (Паук 76), Брода, Мацелюх, Завада, Деда (Балобан 76), Крушинский (Кульматицкий 46), Щур (Криворучка 64), Серняк, Матис (к), Гриб, Святой
"Металлист 1925": Сидоренко (Потимков И. 46), Жичиков, Ткачук Е. (Курило 32, Безуглый 64), Червак, Коваленко (Рудовский 77), Мартынюк (к) (Габелок, Чирук (Моура 64) , Кравченко (Вачиберадзе 64), Сологуб (Ткачук А. 64), Абдуллаев (Дмитренко 64), Юсов (Островский 64)
Запас: Ременюк, Ногейра
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