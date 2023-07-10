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Александрия в спарринге разнесла Горняк-Спорт
Впереди у горожан пару дней отдыха
http://fco.com.ua ФК Александрия
В понедельник, 10 июля, "
Соперником александрийцев стал представитель Первой лиги – "Горняк-Спорт".
Матч завершился разгромом "горняков" 5:0. Голами у "горожан" Артем Шулянский, Андрей Кулаков (дубль), Владислав Бабогло и Артур Авагимян.
Впереди у горожан два дня отдыха, после чего команда начнет второй этап сборов, на котором запланировано три спарринга.
О соперниках и времени проведения матчей клуб объявит дополнительно.
"Александрия" - "Горняк-Спорт" 5:0
Голы: Артем Шулянский, Андрей Кулаков - 2, Владислав Бабогло, Артур Авагимян.
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