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Александрия в спарринге разнесла Горняк-Спорт

Премьер-лига
(2 голосов)

Впереди у горожан пару дней отдыха

Александрия в спарринге разнесла Горняк-Спорт

http://fco.com.ua ФК Александрия

Новина українською

В понедельник, 10 июля, "Александрия" в рамках летней подготовки к новому сезону провела свой третий спарринг.

Соперником александрийцев стал представитель Первой лиги – "Горняк-Спорт".

Матч завершился разгромом "горняков" 5:0. Голами у "горожан" Артем Шулянский, Андрей Кулаков (дубль), Владислав Бабогло и Артур Авагимян.

Впереди у горожан два дня отдыха, после чего команда начнет второй этап сборов, на котором запланировано три спарринга.

О соперниках и времени проведения матчей клуб объявит дополнительно.

"Александрия" - "Горняк-Спорт" 5:0

Голы: Артем Шулянский, Андрей Кулаков - 2, Владислав Бабогло, Артур Авагимян.

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В статье: ФК Александрия Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
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