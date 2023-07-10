Александрия в спарринге разнесла Горняк-Спорт

В понедельник, 10 июля, " Александрия " в рамках летней подготовки к новому сезону провела свой третий спарринг.

Соперником александрийцев стал представитель Первой лиги – "Горняк-Спорт".

Матч завершился разгромом "горняков" 5:0. Голами у "горожан" Артем Шулянский, Андрей Кулаков (дубль), Владислав Бабогло и Артур Авагимян.

Впереди у горожан два дня отдыха, после чего команда начнет второй этап сборов, на котором запланировано три спарринга.

О соперниках и времени проведения матчей клуб объявит дополнительно.

"Александрия" - "Горняк-Спорт" 5:0

Голы: Артем Шулянский, Андрей Кулаков - 2, Владислав Бабогло, Артур Авагимян.