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Летние спарринги. Колос без проблем обыграл ФК Чернигов
Клуб УПЛ оказался сильнее соперника из Первой лиги
koloskovalivka.com
В понедельник, 10 июля, "
Первый тайм прошел с подавляющим преимуществом хозяев, забили уже на 2-й минуте (автогол), а в середине тайма добавили и второй.
После перерыва игра несколько успокоилась, но все-таки ковалевцы забили еще раз - Емец и Мякушко на левом фланге все сделали для гола, а Салабай четко завершил.
Колос – ФК Чернигов 3:0
Голы: автогол, Велетень, Салабай
Колос (первый тайм): Волынец, Золотов, Бурда, Бондаренко, Демченко, Ориховский, Велетень, Богданов, Ильин, Цуриков, Безбородько
Колос (второй тайм): Волынец (Пахолюк, 64'), на просмотре, Лучкевич, Гончаренко, Емец, Мякушко, Велетень, Гусол, Криворучко, Милько, Салабай
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