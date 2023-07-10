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Летние спарринги. Колос без проблем обыграл ФК Чернигов

Премьер-лига
(2 голосов)

Клуб УПЛ оказался сильнее соперника из Первой лиги

Летние спарринги. Колос без проблем обыграл ФК Чернигов

koloskovalivka.com

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В понедельник, 10 июля, "Колос" сыграл в Ковалевке контрольную игру с перволиговским ФК "Чернигов" и победил соперников со счетом 3:0.

Первый тайм прошел с подавляющим преимуществом хозяев, забили уже на 2-й минуте (автогол), а в середине тайма добавили и второй.

После перерыва игра несколько успокоилась, но все-таки ковалевцы забили еще раз - Емец и Мякушко на левом фланге все сделали для гола, а Салабай четко завершил.

Колос – ФК Чернигов 3:0

Голы: автогол, Велетень, Салабай

Колос (первый тайм): Волынец, Золотов, Бурда, Бондаренко, Демченко, Ориховский, Велетень, Богданов, Ильин, Цуриков, Безбородько

Колос (второй тайм): Волынец (Пахолюк, 64'), на просмотре, Лучкевич, Гончаренко, Емец, Мякушко, Велетень, Гусол, Криворучко, Милько, Салабай

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В статье: Колос (Ковалевка) ФК Чернигов
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