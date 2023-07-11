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Источник: Реал продлил аренду Винисиуса Тобиаса. Шахтер получит 500 тысяч евро
Бразилец еще на год остается в Реала
фото из соцсетей
Мадридский "
Об этом пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Отмечается, что за год аренды (до лета 2024) мадридцы заплатят горнякам 500 тысяч евро.
Также в контракте есть опция возможного выкупа игрока за 15 млн евро.
Действующий контракт 19-летнего вингера с "горняками" рассчитан до 30 июня 2026 года. В сезоне-2022/23 Тобиас провел за "Реал-Кастилью" 40 матчей и отдал 5 результативных передач.
Brazilian 2004 born RB Vinicius Tobias returns to Real Madrid, as expected ⚪️— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2023
Loan until June 2024 for €500k fee, buy option clause for €15m not mandatory.
Deal official and completed ???????? pic.twitter.com/KLwzPTywiq
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