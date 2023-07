Источник: Реал продлил аренду Винисиуса Тобиаса. Шахтер получит 500 тысяч евро

Мадридский " Реал " еще на один сезон арендовал бразильского защитника "Шахтера" Винисиуса Тобиаса.

Об этом пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что за год аренды (до лета 2024) мадридцы заплатят горнякам 500 тысяч евро.

Также в контракте есть опция возможного выкупа игрока за 15 млн евро.

Действующий контракт 19-летнего вингера с "горняками" рассчитан до 30 июня 2026 года. В сезоне-2022/23 Тобиас провел за "Реал-Кастилью" 40 матчей и отдал 5 результативных передач.

