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Заря на на сезон продлила аренду Данченко

Премьер-лига
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Заря на на сезон продлила аренду Данченко

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Заря" официально объявила о продлении аренды 28-летнего украинского защитника греческого АЕКа Олега Данченко.

Срок аренды рассчитан еще на один сезон.

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Украинец перешел из АЕКа в январе 2022 года, подписав арендный контракт на полтора сезона.

В осенней части сезона Данченко сыграл во всех 15 матчах "Зари" в УПЛ и отметился одной голевой передачей.

Вторую половину прошлого сезона футболист пропустил из-за инфаркта, случившегося на зимних сборах "Зари".

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В статье: Заря (Луганск) АЕК (Афины) Олег Данченко
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