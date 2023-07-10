Заря на на сезон продлила аренду Данченко

" Заря " официально объявила о продлении аренды 28-летнего украинского защитника греческого АЕКа Олега Данченко.

Срок аренды рассчитан еще на один сезон.

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Украинец перешел из АЕКа в январе 2022 года, подписав арендный контракт на полтора сезона.

В осенней части сезона Данченко сыграл во всех 15 матчах "Зари" в УПЛ и отметился одной голевой передачей.

Вторую половину прошлого сезона футболист пропустил из-за инфаркта, случившегося на зимних сборах "Зари".