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Заря на на сезон продлила аренду Данченко
Главное, чтобы со здоровьем все было в порядке
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
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Срок аренды рассчитан еще на один сезон.
Украинец перешел из АЕКа в январе 2022 года, подписав арендный контракт на полтора сезона.
В осенней части сезона Данченко сыграл во всех 15 матчах "Зари" в УПЛ и отметился одной голевой передачей.
Вторую половину прошлого сезона футболист пропустил из-за инфаркта, случившегося на зимних сборах "Зари".
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