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Заря продлила контракт с 19-летним голкипером на пять лет

Премьер-лига
(2 голосов)

Он был основным кипером команды во второй половине сезона-2022/23

Заря продлила контракт с 19-летним голкипером на пять лет

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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"Заря" продолжила сотрудничество с голкипером команды Александром Сапутиным, сообщает клубная пресс-служба.

Новое соглашение 19-летнего вратаря рассчитано сроком на 5 лет, до лета 2028 года.

Сапутин стал основным вратарем луганчан во второй половине сезона-2022/23. Футболист отыграл 15 поединков, в которых пропустил 12 мячей. Еще в восьми матчах он сыграл "всухую".

Ранее официально стало известно, что "Заря" еще на год продлила аренду Олега Данченко.

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В статье: Заря (Луганск) Александр Сапутин
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