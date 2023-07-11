Заря продлила контракт с 19-летним голкипером на пять лет

"Заря" продолжила сотрудничество с голкипером команды Александром Сапутиным, сообщает клубная пресс-служба.

Новое соглашение 19-летнего вратаря рассчитано сроком на 5 лет, до лета 2028 года.

Сапутин стал основным вратарем луганчан во второй половине сезона-2022/23. Футболист отыграл 15 поединков, в которых пропустил 12 мячей. Еще в восьми матчах он сыграл "всухую".

Ранее официально стало известно, что "Заря" еще на год продлила аренду Олега Данченко.