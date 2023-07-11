Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря продлила контракт с 19-летним голкипером на пять лет
Он был основным кипером команды во второй половине сезона-2022/23
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
"Заря" продолжила сотрудничество с голкипером команды Александром Сапутиным, сообщает клубная пресс-служба.
Новое соглашение 19-летнего вратаря рассчитано сроком на 5 лет, до лета 2028 года.
Сапутин стал основным вратарем луганчан во второй половине сезона-2022/23. Футболист отыграл 15 поединков, в которых пропустил 12 мячей. Еще в восьми матчах он сыграл "всухую".
Ранее официально стало известно, что "Заря" еще на год продлила аренду Олега Данченко.
Популярное сейчас
- Караваев: Да, Ярмоленко звезда, возможно, легенда, но при этом остается человеком
- ПСЖ готовиться подписать Бернарду, чтобы смягчить эффект от ухода Мбаппе
- Юве готов продать Влаховича за 25 миллионов евро в Челси. Для этого необходимо включить в сделку Лукаку
- Из-за безопасности. Агенты легионера Динамо обратились в клуб с просьбой отпустить игрока
- Ничто человеческое не чуждо. Мудрика заметили в бухарестском McDonalds. ВИДЕО
- Красотка дня. Прекрасная жена героя украинской молодежки Георгия Судакова. ФОТО
Новости по теме
- 17:58 Украинские Победа с одним забитым мячом. Заря обыграла середняка польской Экстраклясы
- 11:49 Украинские Прорыв Михайличенко или провал Яковенко? Что ждет молодежку Ротаня и как выйти на ОИ-2024
- 17:58 Украинские Мудрик, Судаков, Ванат и Трубин попали в заявку молодежной сборной на Евро U-21, Забарный – нет