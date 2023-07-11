  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дебютант УПЛ может подписать экс-вингера сборной Украины
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дебютант УПЛ может подписать экс-вингера сборной Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Черкасский клуб планирует усилиться игроком "Ворсклы"

Дебютант УПЛ может подписать экс-вингера сборной Украины

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Вингер "Ворсклы" Денис Олейник может продолжить карьеру в "ЛНЗ". Об этом сообщает Legioners.UA.

По информации источника, черкасский клуб проявляет интерес к футболисту полтавской команды.

В сезоне-2022/23 Олейник отыграл 25 матчей за полтавчан, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с "зелено-белыми" был рассчитан до конца июня. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 200 тысяч евро.

За время своей карьеры Олейник успел поиграть за "Нефтяник", "Динамо", киевский "Арсенал", "Металлист", "Днепр", "Десну", "Гелиос", "Витесс", и "Дармштадт" и финский "СИК".

Также он отыграл 12 матчей за сборную Украины.

Читайте такжеДнепр-1 предложил 1 млн долларов за форварда Ворсклы
По теме
yellow-arrow
Юрий Вернидуб: Сын не будет работать по моим конспектам
yellow-arrow
"Из-за этой ситуации я уже не смогу играть в Шахтере". Тете - о своем будущем
yellow-arrow
Ворскла прибыла на сбор в Польшу и огласила имена спарринг-партнеров
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Олейник Ворскла (Полтава) ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Telegram

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде