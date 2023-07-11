Дебютант УПЛ может подписать экс-вингера сборной Украины

Вингер "Ворсклы" Денис Олейник может продолжить карьеру в "ЛНЗ". Об этом сообщает Legioners.UA.

По информации источника, черкасский клуб проявляет интерес к футболисту полтавской команды.

В сезоне-2022/23 Олейник отыграл 25 матчей за полтавчан, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с "зелено-белыми" был рассчитан до конца июня. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 200 тысяч евро.

За время своей карьеры Олейник успел поиграть за "Нефтяник", "Динамо", киевский "Арсенал", "Металлист", "Днепр", "Десну", "Гелиос", "Витесс", и "Дармштадт" и финский "СИК".

Также он отыграл 12 матчей за сборную Украины.