Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дебютант УПЛ может подписать экс-вингера сборной Украины
Черкасский клуб планирует усилиться игроком "Ворсклы"
Фото: ФК Ворскла
Вингер "Ворсклы" Денис Олейник может продолжить карьеру в "ЛНЗ". Об этом сообщает Legioners.UA.
По информации источника, черкасский клуб проявляет интерес к футболисту полтавской команды.
В сезоне-2022/23 Олейник отыграл 25 матчей за полтавчан, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с "зелено-белыми" был рассчитан до конца июня. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 200 тысяч евро.
За время своей карьеры Олейник успел поиграть за "Нефтяник", "Динамо", киевский "Арсенал", "Металлист", "Днепр", "Десну", "Гелиос", "Витесс", и "Дармштадт" и финский "СИК".
Также он отыграл 12 матчей за сборную Украины.
Популярное сейчас
- Ига Швентек – Элина Свитолина. Анонс и прогноз на матч Уимблдона 11.07.2023
- ПСЖ готовиться подписать Бернарду, чтобы смягчить эффект от ухода Мбаппе
- Почеттино хочет больше разговаривать с Мудриком. Общение с украинцем – одна из первых задач аргентинца
- Днепр-1 и Динамо уничтожают соперников, Шахтер сыграл вничью. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Мбаппе посетил родное село отца в Камеруне. С ним была военизированная охрана
- Второй дом. Руслан Малиновский с женой наслаждаются отпуском в Италии. ФОТО