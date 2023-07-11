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Ворскла прибыла на сбор в Польшу и огласила имена спарринг-партнеров

Премьер-лига
(1 голосов)

Полтавчане запланировали три товарищеских матча

Ворскла прибыла на сбор в Польшу и огласила имена спарринг-партнеров

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Футболисты "Ворсклы" прибыли в Польшу на предсезонные сборы. Подопечные Виктора Скрипника несколько ближайших недель проведут в городке Устронь.За это время "зелено-белые" планирует провести три контрольных поединка.

Соперниками полтавчан будут:

  • 15 июля - ГКС "Тыхы"
  • 18 июля - "Полония" Лазиска-Гурне
  • 21 июля - ГКС "Рекорд" Бельско-Бяла

Также отмечается, что к команде на польских сборах присоединится один из лидеров - Таулянт Сефери. Ранее сообщалось, что "Днепр-1" хочет купить форварда у "Ворсклы".

Кроме того, свой шанс в основной команде получит немало молодых игроков. Один из них - Даниил Тузенко, уже успел отметиться двумя забитыми голами в контрольных поединках с СК "Полтава" (3:2) и "Александрией" (1:2).

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В статье: Ворскла (Полтава)
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Источник:
vorskla.com.ua

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