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Ворскла прибыла на сбор в Польшу и огласила имена спарринг-партнеров
Полтавчане запланировали три товарищеских матча
Фото: ФК Ворскла
Футболисты "Ворсклы" прибыли в Польшу на предсезонные сборы. Подопечные Виктора Скрипника несколько ближайших недель проведут в городке Устронь.За это время "зелено-белые" планирует провести три контрольных поединка.
Соперниками полтавчан будут:
- 15 июля - ГКС "Тыхы"
- 18 июля - "Полония" Лазиска-Гурне
- 21 июля - ГКС "Рекорд" Бельско-Бяла
Также отмечается, что к команде на польских сборах присоединится один из лидеров - Таулянт Сефери. Ранее сообщалось, что "Днепр-1" хочет купить форварда у "Ворсклы".
Кроме того, свой шанс в основной команде получит немало молодых игроков. Один из них - Даниил Тузенко, уже успел отметиться двумя забитыми голами в контрольных поединках с СК "Полтава" (3:2) и "Александрией" (1:2).
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