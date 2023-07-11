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Ультрас Полесья: Африканских легионеров - в Черный список

Премьер-лига
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(2 голосов)

Фаны раскритиковали клуб за подписание африканских новичков

Ультрас Полесья: Африканских легионеров - в Черный список

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Ультрас "Полесья" выразил недовольство касательно трансферной кампании житомирского клуба.

"Джарджу из Гамбии, Аниагбосо из Нигерии, Макуана из Конго. Бум африканских игроков в ФК "Полесье" - одна из обсуждаемых тем в СМИ Украины.

Самая дорогая покупка (600 тысяч евро по данным Transfermarkt) - Бени Макуана из "Монпелье". В прошлом сезоне чемпионата Франции он выходил только на замену в 8 матчах, оказался в тени и ничем себя не проявил. За сборную Конго сыграл 12 матчей, результативными действиями также не отличался. И чем он лучше украинцев?

Однако, во время войны, детские спортивные школы в Украине получают минимальную поддержку. Молодым футболистам трудно пробиться в основной состав первой команды "Полесья", где играют такие иностранные легионеры.

Позиция WZTF (название фанатской группировки - прим.) однозначна - африканских легионеров в "Черный список"!

И дело здесь не в расизме. Мы хотим, чтобы за "Полесье" выступали прежде всего близкие по духу и менталитету игроки. В Житомире никогда не было чернокожих игроков, и это традиция, которая отличает наш клуб от других.

Селекционеры должны прежде всего искать новых игроков на Житомирщине, в соседних областях, то есть исторически по духу близких к "Полесскому краю". А уже потом обращать внимание на всю Украину и Европу", - сказано в заявлении.

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В статье: Полесье (Житомир)
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Комментарии (7)
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янковский ян (Запорожье)
11.07.2023 в 14:01
Жаль что ребята не знают что такое отмывание денежных средств. Вывод за границу легалованных валютных средств. Уход от налогов минимизация доходов и Т.д. для этого и нужны такие покупки. Ну и возможно кого то потом хотят и продать.
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0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
11.07.2023 в 13:58
Скільки там на вашій Житомирщині проф. клубів, в яких можна знайти підсилення для головної команди? Провінційні клоуни-арійці, бл@ть.
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
11.07.2023 в 13:56
При Андрее Павелко такой фигни не было! Свободу Андрею и руки прочь от Записоцкого!
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0
-1
C_Ballack (Днепр)
11.07.2023 в 13:49
Повылазило г*мно. Какие-то бомжи рассказывают владельцам что им делать с клубом. Маразм.
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+3
0
avatar
Прocтo Тoлик (Одесса)
11.07.2023 в 13:33
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+1
0
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
11.07.2023 в 13:04
Вигнати цих розумників з УПЛ - та й по всьому.Нехай грають з командами зі "свого списку".
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0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
11.07.2023 в 14:01
Вигнати треба цих "арійців" з трибун, я навіть можу підказати, куди їх можна спрямувати всім кагалом. Клуб тут ні до чого.
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0
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