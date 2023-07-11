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Ультрас Полесья: Африканских легионеров - в Черный список
Фаны раскритиковали клуб за подписание африканских новичков
Фото: ФК Полісся
Ультрас "Полесья" выразил недовольство касательно трансферной кампании житомирского клуба.
"Джарджу из Гамбии, Аниагбосо из Нигерии, Макуана из Конго. Бум африканских игроков в ФК "Полесье" - одна из обсуждаемых тем в СМИ Украины.
Самая дорогая покупка (600 тысяч евро по данным Transfermarkt) - Бени Макуана из "Монпелье". В прошлом сезоне чемпионата Франции он выходил только на замену в 8 матчах, оказался в тени и ничем себя не проявил. За сборную Конго сыграл 12 матчей, результативными действиями также не отличался. И чем он лучше украинцев?
Однако, во время войны, детские спортивные школы в Украине получают минимальную поддержку. Молодым футболистам трудно пробиться в основной состав первой команды "Полесья", где играют такие иностранные легионеры.
Позиция WZTF (название фанатской группировки - прим.) однозначна - африканских легионеров в "Черный список"!
И дело здесь не в расизме. Мы хотим, чтобы за "Полесье" выступали прежде всего близкие по духу и менталитету игроки. В Житомире никогда не было чернокожих игроков, и это традиция, которая отличает наш клуб от других.
Селекционеры должны прежде всего искать новых игроков на Житомирщине, в соседних областях, то есть исторически по духу близких к "Полесскому краю". А уже потом обращать внимание на всю Украину и Европу", - сказано в заявлении.
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