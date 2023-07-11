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"Соперник совсем другого уровня". Динамо опубликовало речь Луческу перед новым спаррингом
Бело-синие продолжают свою подготовку в Австрии
Фото: ФК Динамо Київ
Началась вторая неделя тренировочного сбора киевского "Динамо" в Австрии. Вчера, 10 июля "бело-синие" провели утреннюю тренировку в тренажерном зале.
По отдельной программе в тренажерном зале занимался Игорь Горбач, который травмировался после первого матча сборов. Через несколько дней молодой нападающий вернется на поле и приступит к беговой работе.
В общую группу вернулся Сергей Булеца. Во время вчерашней вечерней тренировки хавбек участвовал во всех игровых упражнениях без ограничений.
По индивидуальной программе вечером работали Андрей Ярмоленко и Николай Шапаренко. Оба получили день передышки от врачей и занимались исключительно беговой работой.
Перед началом вечернего занятия Мирча Луческу провел на поле установку, во время которой обратился к игрокам с мотивационной речью.
"Наставник признал, что тренировки на сборах достаточно тяжелые, от игроков требуется выкладываться и действовать на максимальных скоростях. Впрочем, именно сейчас закладывается база, фундамент на сезон, и если они будут тренироваться в таком темпе, то смогут пережимать соперников, ведь в чемпионате динамовцам снова придется вскрывать насыщенные оборонительные редуты. Тренер отметил, что каждый эпизод, каждую атаку надо стараться доводить до логического завершения - ударов по воротам.
Также Мистер отметил, что в следующем контрольном матче "Динамо" сыграет с соперником совсем другого уровня по сравнению с первыми тремя спаррингами. "Бело-синие" померяются силами с действующими чемпионами Швейцарии в день вылета, однако на это не стоит делать скидку, а выходить на поле с полной самоотдачей", - говорится в пресс-службе киевлян.
Напомним, в среду, 12 июля, "Динамо" сыграет против "Янг Бойз". Игра начнется в 20:00 по Киеву.
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