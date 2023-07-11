Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Караваев: В своих речах Луческу говорит о максимальных задачах, о первом месте
Теперь у киевлян сплав опыта и молодости
fcdynamo.com
Хавбек "
– Еще несколько сезонов назад "Динамо" считалось молодой командой, сейчас же в коллективе достаточно опытных игроков, а молодежь набралась опыта. Стал ли нынешний состав сильнее, по вашему мнению?
– Считаю, да. В прошлом сезоне имела место перестройка, было много ребят, которые вышли на определенный уровень и ушли из команды. Кроме трансферов были травмированы футболисты, пришли молодые игроки, которые со временем набрались опыта. А сейчас у нас есть баланс – и опытные игроки, много играющие на высоком уровне, и молодежь, которая также уже имеет определенную игровую практику и хорошие перспективы, поэтому, считаю, что этот баланс вместе с конкуренцией на каждой позиции будет придавать уверенности каждому для получения результата.
– Мирча Луческу уже несколько раз выступал перед вами с мотивационными речами, каково их основное содержание?
– Речь идет о максимальных задачах, о первом месте – ни о чем другом речь не идет. Помню, когда он только пришел, в команде были молодые Забарный, Миколенко, он им тоже говорил то же самое, и впоследствии все увидели, в каких футболистов они выросли, и где сейчас играют. Сейчас Луческу, прежде всего, хочет дать понять молодым игрокам, что у них есть такой же шанс, если они будут слушать и выполнять те требования, которые предлагает тренерский штаб, тоже ждет прекрасное будущее, они могут вырасти у высококвалифицированных игроков. Поэтому нужно выполнять наставления тренерского штаба.
Популярное сейчас
- Старт одного из конкурентов Украины в ТК, потенциальные соперники Зари. О первом квалификационном раунде ЛЧ
- Ранее его трехсотили. В районе Бердянска ликвидировали российского генерал-лейтенанта
- "Из-за этой ситуации я уже не смогу играть в Шахтере". Тете - о своем будущем
- Габелок: После истории с Владой Седан Зинченко и Борячук перестали общаться
- Главная звезда Ман Сити по выпивке построил бар в своем особняке за 8 миллионов долларов. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная жена героя украинской молодежки Георгия Судакова. ФОТО
Новости по теме
- 01:04 Украинские Караваев: Да, Ярмоленко звезда, возможно, легенда, но при этом остается человеком
- 20:29 Украинские Караваев: Последние два месяца я обсуждал с семьей - остановились на том, чтоб остался в Динамо
- 23:07 Украинские Динамо разгромило Триглав с разницей в 9 мячей. Клуб выступает во второй лиге Словении