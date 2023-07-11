Караваев: В своих речах Луческу говорит о максимальных задачах, о первом месте

Хавбек " Динамо " Александр Караваев высказался о нынешнем положении дел в команде.

– Еще несколько сезонов назад "Динамо" считалось молодой командой, сейчас же в коллективе достаточно опытных игроков, а молодежь набралась опыта. Стал ли нынешний состав сильнее, по вашему мнению?

– Считаю, да. В прошлом сезоне имела место перестройка, было много ребят, которые вышли на определенный уровень и ушли из команды. Кроме трансферов были травмированы футболисты, пришли молодые игроки, которые со временем набрались опыта. А сейчас у нас есть баланс – и опытные игроки, много играющие на высоком уровне, и молодежь, которая также уже имеет определенную игровую практику и хорошие перспективы, поэтому, считаю, что этот баланс вместе с конкуренцией на каждой позиции будет придавать уверенности каждому для получения результата.

– Мирча Луческу уже несколько раз выступал перед вами с мотивационными речами, каково их основное содержание?

– Речь идет о максимальных задачах, о первом месте – ни о чем другом речь не идет. Помню, когда он только пришел, в команде были молодые Забарный, Миколенко, он им тоже говорил то же самое, и впоследствии все увидели, в каких футболистов они выросли, и где сейчас играют. Сейчас Луческу, прежде всего, хочет дать понять молодым игрокам, что у них есть такой же шанс, если они будут слушать и выполнять те требования, которые предлагает тренерский штаб, тоже ждет прекрасное будущее, они могут вырасти у высококвалифицированных игроков. Поэтому нужно выполнять наставления тренерского штаба.